Scheidsrechter Bas Nijhuis fluit geen internationale duels meer

Hij heeft de KNVB gevraagd hem van de betreffende lijst af te halen, nadat hij er achter kwam dat de UEFA niet blij was met zijn optreden in het televisieprogramma Oranjezomer tijdens het EK voetbal.

Nijhuis zei dat maandag tijdens het programma Veronica Inside. „Ik ving na de zomer op dat men niet blij was met mijn tv-optreden. Ik heb gebeld met de UEFA en kreeg als antwoord dat het inderdaad niet gebruikelijk was voor arbiters om op de tv te verschijnen. Het speelde mee. Maar ze zeiden, stuur een mail, dan kijken we. Maar die mail is nooit beantwoord. Ik heb geen zin om straks geconfronteerd te worden met mindere wedstrijden en waarnemers die mij lage cijfers geven. Dan stop ik er liever mee.”