Jonas Vingegaard verrast zichzelf in Tour: ’Mijn beste tijdrit ooit’

„Dit was mijn beste tijdrit ooit”, sprak de 27-jarige geletruidrager, die inmiddels een marge van 1 minuut en 48 seconden heeft op de Sloveen.

„Ik voelde me geweldig, maar ik had dit resultaat zeker niet verwacht. Ik ben trots en gelukkig, maar de Tour is nog niet voorbij”, vertelde Vingegaard, „Er komen nog een paar zware etappes. Ik moet blijven knokken. Ik kijk ernaar uit.”

Hij had de tijdrit, waarin het nooit helemaal vlak werd, goed ingedeeld. „Het bestond eigenlijk uit drie en misschien wel vier delen. Eerst had je een vlak stuk waarin je tempo maakte om die eerste klim vlot op te rijden. Daarna was er een stuk om te herstellen en vervolgens die tweede serieuze klim. Ik reed er vol gas op, maar probeerde wel wat over te houden. Dat is gelukt. Ik ben gelukkig. Ik had nog niet eerder een tijdrit in de Tour gewonnen.”