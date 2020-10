Kragh Andersen maakt Deens feestje in Binckbank Tour compleet

Kragh Andersen zette een tijd van 9.59,65 op de klok op het parcours van 8 kilometer met start en finish in Kanne in de gemeente Riemst, met daarin de korte beklimmingen van de Slingerberg en de Muizenberg. De Europees kampioen tijdrijden, Stefan Küng uit Zwitserland, gaf als nummer twee 6 seconden toe.

Mads Pedersen, de leider in de BinckBank Tour was ruim 8 seconden langzamer dan zijn landgenoot en werd vierde. Daarmee hield de voormalig wereldkampioen van Trek-Segafredo voldoende van zijn voorsprong over in het klassement.

Mathieu van der Poel eindigde als vijfde op 12 seconden van de ritwinnaar. Hij staat ook vijfde in het algemeen klassement, op 17 seconden van Pedersen. Kragh Andersen staat tweede op 7 seconden van de leider, Küng derde op 13 seconden.

Ontwaken na Tour

„Ik ben heel blij met mijn zege. Het is mijn tweede overwinning in een tijdrit dit seizoen”, zei de Deen van Sunweb, die dit voorjaar ook de tijdrit in Parijs-Nice won. „Ik heb het gevoel dat mijn lichaam weer een beetje aan het ontwaken is na de Tour. Hopelijk ben ik morgen in een goede vorm, ik heb de ambitie om hier voor de eindzege te strijden.”

De tijdrit in Riemst kwam in de plaats van de vierde etappe die had moeten finishen in Sittard-Geleen. De autoriteiten in Nederland zetten begin deze week echter een streep door de etappes van de BinckBank Tour op Nederlands grondgebied. Daarom ging ook de tijdrit van afgelopen woensdag in Vlissingen niet door. De vijfde en afsluitende etappe van zaterdag van Ottignies-Louvain-la-Neuve naar Geraardsbergen wordt volgens plan gereden.