FC Utrecht-captain Willem Janssen kondigt enkele dagen na Eredivisie-duel 400 pensioen aan

„Er kwam langzaam een gevoel bij me bovendrijven van: ’Is dit nog waar ik heel veel voldoening uit haal? Is dit nog waar ik iedere dag plezier uit haal?’ Gaandeweg kwam er het besef dat ik het gevoel heb dat het na dit seizoen goed is”, vertelt Janssen op de website van de club waar hij aanvoerder is. „Ik heb het idee dat dit een mooi moment is om te stoppen. In de wetenschap dat mijn situatie is veranderd en dat ik inmiddels een bepaalde leeftijd heb. Ik heb gemerkt aan mezelf dat ik al die jaren als prof volle bak ben gegaan, helemaal all-in. De situatie hoe die nu is en hoe die, denk ik, in de toekomst ook zou blijven, heeft me doen beseffen dat ik het niet op een andere manier kan dan volledig all-in te gaan. Toen ik eenmaal de knoop had doorgehakt, voelde ik me opgelucht.”

Bij Utrecht hoeven ze niet bang te zijn dat hij zich niet vol zal geven tijdens de laatste maanden van zijn loopbaan. „Iedere minuut die ik speel, voel je nog steeds die verantwoordelijkheid. En die pak ik ook, en dat voelt ook hartstikke goed. Dat zal ik tot en met het einde van dit seizoen hebben. Het geeft me juist nog meer motivatie om die laatste maanden alles eruit te halen wat er in zit en om met het meest fantastische gevoel af te sluiten.”

Start in Limburg

Janssen debuteerde in 2004 in het betaalde voetbal voor VVV-Venlo, waarna hij via Roda JC en FC Twente (waarmee hij in 2011 de Johan Cruijff Schaal won) in 2013 de Domstad neerstreek, waar hij van middenvelder werd omgeturnd tot verdediger en in totaal negen seizoenen speelde.

Technisch directeur Jordy Zuidam is dan ook lovend over de 35-jarige captain. „We zijn enorm dankbaar voor alle 247 wedstrijden (in alle competities, red) die Willem al voor FC Utrecht heeft gespeeld én voor de wedstrijden die nog komen gaan. We zouden Willem graag voor de club behouden, daar hebben we al gesprekken met elkaar over gevoerd en zullen we de komende periode een vervolg aan geven.”