Leeuwinnen óók klaar voor strafschoppen

Tijdens de voorbereiding in Zeist riep bondscoach Sarina Wiegman zelfs de hulp in van twee keepers van het Nederlands elftal, Jeroen Zoet en Kenneth Vermeer, om te oefenen. „In Nederland hebben we ons heel uitvoerig voorbereid op penalty’s, ook met behulp van wat theorie daarachter. Nu nemen we soms nog strafschoppen op de training”, zei Wiegman een dag voor het duel met de verliezend WK-finalist van 2015.

Sherida Spitse is de vaste penaltynemer van Oranje. Met Vivianne Miedema, Jackie Groenen, Lieke Martens en Daniëlle van de Donk heeft Wiegman nog heel wat spelers met een ’vaste’ trap in de benen in haar elftal staan. „We hebben nu de vrijheid om ze te oefenen als we dat willen”, zegt Van de Donk. „Dat is nu echt aan jezelf, of je het fijn vindt om daar extra tijd in te stoppen.”

