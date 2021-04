NOC*NSF hoopt ook op vaccinaties voor coaches

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Algemeen: NOC*NSF ziet ’hardnekkigheid’ in kabinet over versoepelen sport

21.35 uur: NOC*NSF bespeurt in deze coronacrisis een „enorme hardnekkigheid in het kabinet” waar het gaat om versoepelingen voor de sport. „Eerst moet het virus het land uit, dan mogen we weer sporten”, zei voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg. De gevolgen? „Als men straks wakker wordt hebben we de volgende pandemie, van obesitas, hoge bloeddruk en suikerziekte.”

„Buiten is het niet gevaarlijk, zeggen wetenschappelijke rapporten”, aldus Van Zanen. Maar zelfs kinderen mogen niet naar het veld van de tegenstander fietsen. Van Zanen: „Er is wel een beetje beweging waar het gaat over mogelijkheden bij de buitensporten, maar verder is gewoon niets toegestaan. De overheid wijst op het vervoersprobleem. Men moet om te sporten van A naar B, dat brengt risico’s met zich mee.”

De consequenties zijn duidelijk, zo benadrukte de sportkoepel al herhaaldelijk. Van Zanen: „De Nederlanders zijn in deze pandemie gemiddeld zes kilo zwaarder geworden. Mensen met een beperking acht tot tien kilo. Ja, Diederik Gommers heeft dat één keer op televisie gezegd. Daarna heb ik ook hem er niet meer over gehoord. Waarschijnlijk een spreekverbod gekregen.”

Of ze er wel eens boos over wordt? Ja dus. Van Zanen: „Als je me diep in het hart kijkt .... Eerst mag er weer wat publiek bij wedstrijden, dan gaan de terrassen open. Ik zou voor een andere volgorde kiezen. Al begrijp ik dat de mensen van de horeca het daar niet mee eens zullen zijn. En hun gun ik het ook. Maar als ik kijk wat alle sportverenigingen hebben gedaan om toch te proberen dingen mogelijk te maken, dan ben ik echt heel erg trots.”

„De vitaliteit is ondergeschikt aan andere zaken”, vervolgt Van Zanen. „Straks zullen de ziektekosten omhoog schieten met één grote winnaar, de zorgverzekeraars. Maar als ik op Koningsdag de beelden van de feestende massa in Amsterdam zie word ik ook ongelooflijk boos. Misschien hadden we op 27 april de sportcomplexen moeten opstellen en sportieve dingen moeten organiseren. Hoe mooi zou dat toch zijn geweest.”

Olympische Spelen: NOC*NSF hoopt ook op vaccinaties voor coaches

21.10 uur: NOC*NSF zou graag zien dat afgezien van de sporters ook de betrokken trainers en overige stafleden voorafgaand aan de Olympische Spelen van Tokio worden gevaccineerd. „Sporters wel en de coaches niet, dat is wel een beetje typisch Hollands”, zei Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van de sportkoepel.

Wel heeft NOC*NSF goede hoop dat dit gaat gebeuren. Van Zanen: „Nu zitten we bijvoorbeeld in de situatie dat de voetbalsters zijn gevaccineerd maar coach Sarina Wiegman niet. Als zij besmet zou raken, heeft dat consequenties voor het hele team. Daarom zou het heel fijn zijn als er bepaalde afspraken over gemaakt kunnen worden.”

De sporters zijn dankbaar dat ze het vaccin krijgen, benadrukte Van Zanen. „Ze maken zich eigenlijk een beetje zorgen dat ze anderen tekort doen. Die bescheidenheid vind ik wel mooi. Het geeft nu al een enorme rust in de voorbereiding, maar ze voelen zich er toch een beetje ongemakkelijk bij. Gelukkig gaat dit niet ten koste van wie dan ook.”

In Japan worden de voorschriften er met betrekking tot corona niet vriendelijker op. Atleten zullen dagelijks worden getest op het virus ongeacht of ze zijn gevaccineerd of niet. Van Zanen: „Het zou me niet verbazen dat er straks ook geen Japans publiek bij de wedstrijden mag zijn. Men is streng. De pandemie is daar nog niet onder controle.”

Een zeer klein groepje Nederlandse atleten weigert de vaccinatie. Ze hebben principiële bezwaren. Het heeft voor de betreffende sporters geen consequenties voor hun deelname aan de Olympische Spelen.

Turnen: NOC*NSF gaat meepraten over tegemoetkoming turnslachtoffers

20.36 uur: NOC*NSF gaat in gesprek met gymnastiekbond KNGU en het ministerie van VWS om te kijken hoe de slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de turnsport genoegdoening kunnen krijgen. In het Verinorm-rapport dat woensdag werd gepresenteerd, werd dat gemeld als een van de aanbevelingen.

„Enerzijds is er de erkenning, anderzijds moet er iets geregeld worden met de nazorg”, zei Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van sportkoepel NOC*NSF. „Dat kan in de vorm van smartengeld, maar zeker zo belangrijk is de nazorg. Dat moet goed geregeld zijn. NOC*NSF kan daarbij helpen de juiste wegen te vinden.”

Van Zanen zei „ongelooflijk blij” te zijn met de stap van de KNGU om voor een onafhankelijk onderzoek te kiezen. „Wij hebben eerder met het rapport van de commissie Klaas de Vries over seksuele intimidatie en misbruik in de sport een en ander in gang gezet. Vervolgens kwamen de verhalen uit de turnwereld. Dit rapport doet het meeste recht aan al die sporters die dingen hebben meegemaakt die niet hadden mogen gebeuren.”

Verdere professionalisering is pure noodzaak. Van trainers, van bestuurders. „En daar ligt zeker een rol voor ons, in meer sporten natuurlijk. Onze georganiseerde sport is gebaseerd vanuit een mate van vrijwilligheid, maar er ontstaan vraagstukken die voor vrijwilligers te lastig zijn. We werken eraan en er is natuurlijk sinds vorig jaar een meldpunt, het Centrum Veilige Sport Nederland.”

Lof was er voor Monique Kempff en Marieke van der Plas, respectievelijk voorzitter en directeur van de KNGU. „Ze geven aan dat er in het verleden is weggekeken. Monique en Marieke hebben dat niet gedaan. Die nemen de kritiek die ze kregen met de maatregelen die ze vorig jaar namen voor lief. Ze namen hun verantwoordelijkheid om voor een veilige en goede sport te zorgen. En de excuses aan de oud-sporters en de erkenning van het probleem is een belangrijk statement.”

„Zo zie je dat een nieuwe generatie bestuurders opstaat. De cultuur van wegkijken is niet meer aan de orde. Niet in dit geval, niet in geval van racisme of uitsluiting op basis van religie. Het moet straks weer gaan om plezier hebben in je sport.”

Voetbal: RB Leipzig wil coach Marsch als opvolger van Nagelsmann

19.29 uur: RB Leipzig hoopt Jesse Marsch aan te stellen als nieuwe trainer. De Amerikaanse coach van Red Bull Salzburg moet komend seizoen de naar Bayern München vertrekkende Julian Nagelsmann opvolgen. „Ik kan bevestigen dat de onderhandelingen zijn begonnen”, zei een woordvoerder van Red Bull Salzburg.

De 47-jarige Marsch was in het seizoen 2018/2019 bij RB Leipzig assistent van hoofdtrainer Ralf Rangnick. Daarna vertrok hij naar Red Bull Salzburg, waarmee hij vorig jaar zowel de titel als de beker won. Marsch loodste de Oostenrijkse club voor het tweede jaar op rij naar de groepsfase van de Champions League.

Badminton: Vier Nederlandse badmintonners naar achtste finales EK

19.07 uur: De vier Nederlandse deelnemers aan het enkelspel van de Europese kampioenschappen badminton in Kiev hebben de achtste finales gehaald. Bij de mannen won de als vijfde geplaatste Mark Caljouw, die in de eerste ronde een bye had, met 21-10 21-11 van de Oostenrijker Luka Wraber. Joran Kweekel bereikte de achtste finales door Ade Resky Dwicahyo uit Azerbeidzjan te verslaan (24-26 21-16 21-14).

In het vrouwentoernooi was Soraya de Visch Eijbergen in de tweede ronde te sterk voor de Litouwse Vytaute Fomkinaite: 21-11 21-5. Gayle Mahulette rekende af met de Zweedse Rebecca Kuhl: 21-6 21-12.

De achtste finales staan donderdag op het programma.

In het gemengddubbelspel won het als vijfde geplaatste koppel Robin Tabeling/Selena Piek hun eerste wedstrijd met 21-12 21-11 van de Sloveense spelers Petra Polanc/Miha Ivancic. Het jonge duo Ties van der Lecq/Debora Jille ging in drie games ten onder tegen Sam Magee en Chloe Magee uit Ierland: 14-21, 21-19 14-21.

In het mannendubbel en vrouwendubbel werd woensdag niet gespeeld.

Biljarten: Dick Jaspers met moeite naar halve finale

15.58 uur: Dick Jaspers heeft de halve finale bereikt van de masters driebanden, maar de beste biljarter van ons land balanceerde wel op de rand van uitschakeling. Tegen debutant Joey de Kok moest de nummer één van de wereldranglijst alle zeilen bijzetten om zicht te houden op prolongatie van zijn titel.

De 24-jarige De Kok mocht in de Masters blijven door het plotselinge vertrek van Jeffrey Jorissen. Het Zeeuwse talent speelde onbevangen en wist met 10-4 de eerste set en met 10-5 de derde set te winnen. Maar de routine van Jaspers was toch beslissend en met 10-5 en 10-4 ging de partij met 3-2 naar de Brabander.

De halve finale is een kraker tussen Dick Jaspers en Raimond Burgman. de andere halve finale gaat tussen de grote verrassing van dit toernooi, debutant Ludo Kools en Jean van Erp.

Judo: Verkerk: einde carrière is eng dichtbij

11:52 uur Marhinde Verkerk gaat zich beraden over haar toekomst als judoka. Dat maakte de 35-jarige Verkerk via sociale media bekend. De wereldkampioene van 2009 kreeg dinsdag officieel te horen dat ze Nederland niet mag vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van Tokio.

„Ik neem nu even de tijd om te bedenken wat ik nog wil en ga doen. Het moment om mijn mooie judocarrière af te sluiten is eng dichtbij. En dat is oké. To be continued...”, schreef Verkerk op Twitter.

Guusje Steenhuis (28) heeft van de judobond de voorkeur gekregen boven Verkerk en komt in Tokio namens Nederland uit in de klasse tot 78 kilogram. Een selectiecommissie oordeelde dat Steenhuis op basis van haar resultaten in de afgelopen drie jaar meer aanspraak maakt op het olympische ticket dan Verkerk.

Verkerk deed mee aan de Olympische Spelen van 2012 in Londen en 2016 in Rio de Janeiro. In Londen werd ze vijfde, in Rio verloor ze in de tweede ronde.

Basketbal: Mavericks winnen dankzij Doncic weer bij Warriors

Basketballer Luka Doncic heeft Dallas Mavericks in de NBA met 39 punten langs Golden State Warriors geleid. De Mavericks wonnen met overtuigende cijfers in het Chase Center in San Francisco, de thuisbasis van de Warriors, met 133-103.

Aan de zijde van de Warriors was Stephen Curry de topschutter met 27 punten. De laatste keer dat beide teams elkaar troffen was hij nog goed voor ruim het dubbele aantal punten: 57. Het was pas de eerste keer in vijf onderlinge duels dat Doncic vaker tot scoren kwam dan Curry.