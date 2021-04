Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: RB Leipzig wil coach Marsch als opvolger van Nagelsmann

19.29 uur: RB Leipzig hoopt Jesse Marsch aan te stellen als nieuwe trainer. De Amerikaanse coach van Red Bull Salzburg moet komend seizoen de naar Bayern München vertrekkende Julian Nagelsmann opvolgen. „Ik kan bevestigen dat de onderhandelingen zijn begonnen”, zei een woordvoerder van Red Bull Salzburg.

De 47-jarige Marsch was in het seizoen 2018/2019 bij RB Leipzig assistent van hoofdtrainer Ralf Rangnick. Daarna vertrok hij naar Red Bull Salzburg, waarmee hij vorig jaar zowel de titel als de beker won. Marsch loodste de Oostenrijkse club voor het tweede jaar op rij naar de groepsfase van de Champions League.

Badminton: Vier Nederlandse badmintonners naar achtste finales EK

19.07 uur: De vier Nederlandse deelnemers aan het enkelspel van de Europese kampioenschappen badminton in Kiev hebben de achtste finales gehaald. Bij de mannen won de als vijfde geplaatste Mark Caljouw, die in de eerste ronde een bye had, met 21-10 21-11 van de Oostenrijker Luka Wraber. Joran Kweekel bereikte de achtste finales door Ade Resky Dwicahyo uit Azerbeidzjan te verslaan (24-26 21-16 21-14).

In het vrouwentoernooi was Soraya de Visch Eijbergen in de tweede ronde te sterk voor de Litouwse Vytaute Fomkinaite: 21-11 21-5. Gayle Mahulette rekende af met de Zweedse Rebecca Kuhl: 21-6 21-12.

De achtste finales staan donderdag op het programma.

Tennis: Dubbelspecialist Wesley Koolhof gaat verder met Jean-Julien Rojer

17.28 uur: Dubbelspecialist Wesley Koolhof heeft de samenwerking met de Pool Lukasz Kubot beëindigd. De beste Nederlandse tennisser in het dubbelspel gaat een koppel vormen met landgenoot Jean-Julien Rojer.

De 32-jarige Koolhof speelde pas vanaf begin dit jaar samen met Kubot (38). „We stoppen na het toernooi van volgende week in Madrid, vanwege de tegenvallende resultaten. Dat besluit hebben we samen genomen”, aldus Koolhof die eind vorig seizoen aan de zijde van de Kroaat Nikola Mektic nog de ATP Finals wist te winnen. Dit seizoen is hij met Kubot nergens nog voorbij de kwartfinales gekomen.

Na het toernooi van Madrid volgt het graveltoernooi van Rome waar Koolhof en Rojer (39) hun samenwerking beginnen. Mogelijk maken de twee ook samen hun opwachting op de Olympische Spelen in Tokio. „De teams voor de Spelen zijn nog niet zeker, maar daar kan deze samenwerking wel bij helpen”, aldus Koolhof, de nummer 12 van de wereld in het dubbelspel.

In het verleden vormde Koolhof ook al een koppel met landgenoot Matwé Middelkoop en hij speelde nog samen met Robin Haase. Rojer was dit seizoen begonnen met de Braziliaan Marcelo Melo maar ook in die samenwerking bleef succes uit.

Biljarten: Dick Jaspers met moeite naar halve finale

15.58 uur: Dick Jaspers heeft de halve finale bereikt van de masters driebanden, maar de beste biljarter van ons land balanceerde wel op de rand van uitschakeling. Tegen debutant Joey de Kok moest de nummer één van de wereldranglijst alle zeilen bijzetten om zicht te houden op prolongatie van zijn titel.

De 24-jarige De Kok mocht in de Masters blijven door het plotselinge vertrek van Jeffrey Jorissen. Het Zeeuwse talent speelde onbevangen en wist met 10-4 de eerste set en met 10-5 de derde set te winnen. Maar de routine van Jaspers was toch beslissend en met 10-5 en 10-4 ging de partij met 3-2 naar de Brabander.

De halve finale is een kraker tussen Dick Jaspers en Raimond Burgman. de andere halve finale gaat tussen de grote verrassing van dit toernooi, debutant Ludo Kools en Jean van Erp.

Judo: Verkerk: einde carrière is eng dichtbij

11:52 uur Marhinde Verkerk gaat zich beraden over haar toekomst als judoka. Dat maakte de 35-jarige Verkerk via sociale media bekend. De wereldkampioene van 2009 kreeg dinsdag officieel te horen dat ze Nederland niet mag vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van Tokio.

„Ik neem nu even de tijd om te bedenken wat ik nog wil en ga doen. Het moment om mijn mooie judocarrière af te sluiten is eng dichtbij. En dat is oké. To be continued...”, schreef Verkerk op Twitter.

Guusje Steenhuis (28) heeft van de judobond de voorkeur gekregen boven Verkerk en komt in Tokio namens Nederland uit in de klasse tot 78 kilogram. Een selectiecommissie oordeelde dat Steenhuis op basis van haar resultaten in de afgelopen drie jaar meer aanspraak maakt op het olympische ticket dan Verkerk.

Verkerk deed mee aan de Olympische Spelen van 2012 in Londen en 2016 in Rio de Janeiro. In Londen werd ze vijfde, in Rio verloor ze in de tweede ronde.

Basketbal: Mavericks winnen dankzij Doncic weer bij Warriors

Basketballer Luka Doncic heeft Dallas Mavericks in de NBA met 39 punten langs Golden State Warriors geleid. De Mavericks wonnen met overtuigende cijfers in het Chase Center in San Francisco, de thuisbasis van de Warriors, met 133-103.

Aan de zijde van de Warriors was Stephen Curry de topschutter met 27 punten. De laatste keer dat beide teams elkaar troffen was hij nog goed voor ruim het dubbele aantal punten: 57. Het was pas de eerste keer in vijf onderlinge duels dat Doncic vaker tot scoren kwam dan Curry.