Sport Kort: Dick Jaspers met moeite naar halve finale

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Biljarten: Dick Jaspers met moeite naar halve finale

15.58 uur: Dick Jaspers heeft de halve finale bereikt van de masters driebanden, maar de beste biljarter van ons land balanceerde wel op de rand van uitschakeling. Tegen debutant Joey de Kok moest de nummer één van de wereldranglijst alle zeilen bijzetten om zicht te houden op prolongatie van zijn titel.

De 24-jarige De Kok mocht in de Masters blijven door het plotselinge vertrek van Jeffrey Jorissen. Het Zeeuwse talent speelde onbevangen en wist met 10-4 de eerste set en met 10-5 de derde set te winnen. Maar de routine van Jaspers was toch beslissend en met 10-5 en 10-4 ging de partij met 3-2 naar de Brabander.

De halve finale is een kraker tussen Dick Jaspers en Raimond Burgman. de andere halve finale gaat tussen de grote verrassing van dit toernooi, debutant Ludo Kools en Jean van Erp.

Judo: Verkerk: einde carrière is eng dichtbij

11:52 uur Marhinde Verkerk gaat zich beraden over haar toekomst als judoka. Dat maakte de 35-jarige Verkerk via sociale media bekend. De wereldkampioene van 2009 kreeg dinsdag officieel te horen dat ze Nederland niet mag vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van Tokio.

„Ik neem nu even de tijd om te bedenken wat ik nog wil en ga doen. Het moment om mijn mooie judocarrière af te sluiten is eng dichtbij. En dat is oké. To be continued...”, schreef Verkerk op Twitter.

Guusje Steenhuis (28) heeft van de judobond de voorkeur gekregen boven Verkerk en komt in Tokio namens Nederland uit in de klasse tot 78 kilogram. Een selectiecommissie oordeelde dat Steenhuis op basis van haar resultaten in de afgelopen drie jaar meer aanspraak maakt op het olympische ticket dan Verkerk.

Verkerk deed mee aan de Olympische Spelen van 2012 in Londen en 2016 in Rio de Janeiro. In Londen werd ze vijfde, in Rio verloor ze in de tweede ronde.

Basketbal: Mavericks winnen dankzij Doncic weer bij Warriors

Basketballer Luka Doncic heeft Dallas Mavericks in de NBA met 39 punten langs Golden State Warriors geleid. De Mavericks wonnen met overtuigende cijfers in het Chase Center in San Francisco, de thuisbasis van de Warriors, met 133-103.

Aan de zijde van de Warriors was Stephen Curry de topschutter met 27 punten. De laatste keer dat beide teams elkaar troffen was hij nog goed voor ruim het dubbele aantal punten: 57. Het was pas de eerste keer in vijf onderlinge duels dat Doncic vaker tot scoren kwam dan Curry.