Sergi neemt voorlopig taken waar van ontslagen Koeman bij FC Barcelona

De clubleiding van FC Barcelona besloot woensdagavond na de nederlaag tegen Rayo Vallecano (1-0) om Koeman te ontslaan.

Sergi debuteerde in 1993 onder trainer Johan Cruijff in de hoofdmacht van Barcelona. Hij speelde in die jaren samen met Koeman. De verdediger won met de club onder meer drie landstitels en de Europa Cup 2 en Europese Supercup in 1997. De 56-voudig international speelde in de laatste jaren van zijn carrière voor Atlético Madrid. Sergi keerde afgelopen zomer na een avontuur in China als trainer van het tweede elftal terug bij Barcelona.

Volgens Spaanse media is clubicoon Xavi Hernández dé favoriet om Koeman op te volgen als hoofdtrainer. De 41-jarige Xavi, die vrijwel zijn hele carrière voor de Spaanse topclub voetbalde, werkt sinds 2019 als trainer in Qatar bij Al Sadd.

