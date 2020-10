Gyrano Kerk over mislopen transfer: ’Ik heb het ook zeker niet slecht bij FC Utrecht’

Gyrano Kerk Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Het rijtje geïnteresseerde clubs voor Gyrano Kerk werd in de laatste weken van de transferwindow langer en langer en een transfer naar een grote competitie leek aanstaande voor de pijlsnelle aanvaller. Maar de klap op de hamer bleef in de slotdagen van de window uit en dus is Kerk gewoon van de partij, als FC Utrecht zondagmiddag op bezoek gaat bij FC Groningen.