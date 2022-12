Sport Kort: Keniaanse winnares marathon Boston voor zes jaar geschorst

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Masters nodigt zeker vijftien golfers van LIV Golf Series uit

18.09 uur: Zeker vijftien golfers die momenteel actief zijn in het nieuwe golfcircuit LIV Golf Series mogen in april volgend jaar meedoen aan de Masters. Voorzitter Fred Ridley van de Augusta National Golf Club laat weten dat iedere golfer die aan de eerdere criteria heeft voldaan, uitgenodigd wordt.

Eerdere kampioenen als Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bubba Watson, Patrick Reed uit de Verenigde Staten, de Spanjaard Sergio García en Charl Schwartzel uit Zuid-Afrika behoren tot die golfers. De Australiër Cameron Smith krijgt een uitnodiging na zijn winst van de Open Championship dit jaar en Bryson DeChambeau en Brooks Koepka zijn welkom vanwege hun winst van de US Open in de afgelopen vijf jaar.

„Helaas, recente acties hebben het professionele golf verdeeld door de waarden van het spel en de belangrijke nalatenschap van hen die de sport hebben opgebouwd aan te tasten”, meldde Ridley. „Hoewel we teleurgesteld zijn door deze ontwikkelingen, ligt onze focus op het eren van de traditie door voor een vooraanstaand startveld van golfers te zorgen.”

Veel succesvolle golfers maakten de overstap naar de omstreden LIV Golf Series, omdat er veel meer prijzengeld is te verdienen. Het gaat daarbij om miljoenen euro’s, die worden uitbetaald door investeerders uit Saudi-Arabië. Ze worden door de leidende Amerikaanse PGA Tour gezien als dissidenten en zijn ook niet meer welkom op de toernooien van de PGA.

De 87e editie van de Masters vindt plaats van 6 tot en met 9 april in Augustus in de Amerikaanse staat Georgia.

Keniaanse winnares marathon Boston voor zes jaar geschorst

16.43 uur: De Keniaanse atlete Diana Kipyokei, vorig jaar winnares van de marathon van Boston, heeft een schorsing van zes jaar gekregen vanwege dopinggebruik. Kipyokei testte na haar zege in Boston positief op een verboden middel. Volgens de AIU, de integriteitseenheid in de mondiale atletiek, gaf ze daarna in haar verklaring valse informatie. Zo liet de Keniaanse een document van het ziekenhuis zien, dat echter vals bleek te zijn.

De 28-jarige Kipyokei won in oktober vorig jaar de marathon van Boston in 2.24.45. In 2020 zegevierde ze ook in de marathon van Istanbul.

De Keniaanse werd afgelopen zomer al voorlopig geschorst. Al haar resultaten sinds de marathon van Boston zijn geschrapt. Kipyokei raakt dus ook de zege in die prestigieuze hardloopwedstrijd kwijt.

Haar 29-jarige landgenote Purity Rionoripo, in 2017 winnares van de marathon in Parijs, testte bij een controle buiten de wedstrijden om eveneens positief, op een vochtafdrijvend middel. Zij werd voor vijf jaar geschorst. Een dag eerder bestrafte de AIU ook al drie Keniaanse atleten vanwege dopinggebruik.

Kenia ligt vanwege de vele dopinggevallen onder het vergrootglas bij de wereldwijde atletiekbond. World Athletics overwoog vorige maand de atletiekbond van het Afrikaanse land uit te sluiten van de sport, maar vooralsnog is alleen het toezicht verscherpt. Voorzitter Sebastian Coe meldde wel dat in het afgelopen jaar 40 procent van alle positieve dopingtests wereldwijd van Keniaanse atleten afkomstig is. „Dat kan onze sport natuurlijk niet toestaan”, zei Coe.

Opnieuw wereldbekerwedstrijden voor BMX’ers op Papendal

11:36 uur De BMX-baan van Papendal prijkt ook komend jaar op de kalender van de wereldbekerwedstrijden voor de fietscrossers. Op de door de internationale wielrenunie UCI gepubliceerde lijst blijkt dat op 24 en 25 juni ronde 3 en 4 worden verreden op het sportcomplex bij Arnhem. De wereldbeker bij de vrouwen werd dit jaar gewonnen door Laura Smulders.

De afgelopen jaren huisvestte Papendal vaker een wereldbekerwedstrijd, vorig jaar waren de wereldkampioenschappen op de thuisbaan van de Nederlandse selectie.

Het wereldbekerseizoen begint met wedstrijden op 3 en 4 juni in het Turkse Sakarya. Na de WK in augustus in Glasgow wordt de wedstrijdenreeks vervolgd in het Franse Sarrians (23/24 september). Met twee raceweekends in het Argentijnse Santiago del Estero eindigt het wereldbekerseizoen op 14 oktober.

Belgen Evenepoel, Van Aert bij kanshebbers beste sportman

09:21 uur Remco Evenepoel en Wout van Aert gaan strijden om de titel Sportman van het Jaar in België. Olympisch schaatskampioen Bart Swings is als derde genomineerde nog in de race. Bij de vrouwen zijn met Loena Hendrickx en Lotte Kopecky ook twee sporters uit de wielerwereld genomineerd, net als wereldkampioene zevenkamp Nafissatou Thiam. De uitreiking is op 6 januari in Antwerpen.

De Belgische selectie die naar de WK wielrennen ging, met daarin ook wereldkampioen en Vuelta-winnaar Evenepoel, maakt nog kans om tot beste ploeg te worden verkozen. Daarbij krijgen de renners concurrentie van de voetballers van Union en de atleten van de Belgian Tornados.

Sportjournalisten die zijn aangesloten bij beroepsvereniging Sportspress bepalen wie de prijzen wint. Vorig jaar waren de belangrijkste onderscheidingen voor turnster Nina Derwael (voor de derde keer) en Van Aert (voor de tweede keer). Jumbo-Visma-renner Van Aert won dit jaar onder meer drie etappes in de Tour de France en de groene puntentrui.

Antetokounmpo helpt koploper Bucks aan uitzege in NBA

07:40 uur Sterspeler Giannis Antetokounmpo heeft de basketballers van NBA-club Milwaukee Bucks aan een uitoverwinning op New Orleans Pelicans geholpen. De 28-jarige Griek was met 42 punten de meest trefzekere man van de avond. Door de 128-119-zege blijven de Bucks aan kop van de oostelijke divisie in de NBA.

De Bucks hielden Pelicans-vedette Zion Williamson over het algemeen goed van scoren. De Amerikaan kwam maar tot 18 punten. Daardoor kregen Jonas Valanciunas (37 punten) en CJ McCollum (31) wel vaker de ruimte om het net te vinden. De thuisploeg kwam met nog 1,5 minuut te gaan terug tot een achterstand van 3 punten na een eerdere marge van 18 punten, maar de koploper uit Milwaukee liet zich niet meer verrassen.

De Bucks wonnen 22 van hun dertig wedstrijden dit seizoen. De Pelicans staan vierde in de westelijke divisie.