VAR bij alle voorrondes van de Champions League

UEFA zet VAR in bij alle voorrondes van de Champions League

22:52 uur De Europese voetbalbond UEFA gaat de videoscheidsrechter VAR inzetten bij alle voorrondes van de Champions League. Ook voor de kwalificatieduels in de Europa League en de Conference League wordt de videoassistent eerder gebruikt.

„Vanaf nu zal de VAR in heel Europa worden ingezet vanaf de eerste en tweede kwalificatieronde”, aldus de UEFA. Vorig seizoen was de VAR pas aanwezig vanaf de derde kwalificatieronde van de Champions League.

In de Europa League en de Conference League gaat de UEFA de VAR voor het eerst gebruiken tijdens kwalificatiewedstrijden. In de Europa League gaat dit gebeuren vanaf derde kwalificatieronde. In de Conference League is de VAR er vanaf de play-offs.

De UEFA wil de VAR in het seizoen erop in de Europa League vanaf het begin inzetten en ook bij de Conference League eerder invoeren. Maar volgens de bond moet nog worden bekeken of dit vanwege het grote aantal wedstrijden haalbaar is.

Lastige dag voor zeilster Bouwmeester bij olympische test

20:49 uur Marit Bouwmeester kende een lastige dag bij het olympische testevent in Marseille. De 35-jarige zeilster pakte op de eerste dag de leiding, maar zakte maandag na de elfde en twaalfde plek terug naar de vierde plaats in de Ilca 6-klasse.

De wind was op de tweede dag stabieler, maar Bouwmeester kon daar vanwege een mindere start niet van profiteren. „De uitvoering vandaag was wat minder, daar werd ik voor bestraft. Dat hoort ook, want als je wilt winnen moet je alles goed uitvoeren. Dat was vandaag wel een stuk minder. Maar ook wel weer superleerzaam. Zoveel races hebben we hier nog niet gedaan”, aldus de Friezin.

Kitefoiler Annelous Lammerts kwam voor het eerst in actie. Zondag waren haar races uitgesteld wegens een gebrek aan wind. Na vijf races staat Lammerts vijfde in het klassement. „Hoogtepunt was dat ik de eerste race best wel lang op kop lag, maar toen maakte ik een heel stom foutje. Uiteindelijk werd ik nog vierde. Dat was best prima. Maar die fout maak ik niet nog een keer.”

Het voelt goed voor haar om ervaring op te doen op de locatie van de Spelen van volgend jaar. „Het is echt superleuk om hier te staan en dit mee te maken. Het is toch anders met een deelnemer per land en alles is best officieel allemaal. Echt gaaf en een goede generale voor volgend jaar”, zei Lammerts.

Duko Bos werd bij de mannen in de Ilca 7-klasse vijftiende en 29e. Die laatste score is zijn schrapresultaat. Bos staat na vier races twaalfde.

Schorsing van zestien maanden voor oud-voorzitter Juventus

19:19 uur Andrea Agnelli mag zestien maanden lang geen functie uitvoeren in het Italiaanse voetbal. De voormalige voorzitter van Juventus werd maandag door de rechter in Italië veroordeeld voor die straf in een zaak over onregelmatigheden in betalingen van Juventus aan spelers.

Agnelli, een van de hoofdrolspelers in het mislukte project rond de komst van de Super League, moet bovendien een boete van 60.000 euro betalen, meldt de Italiaanse voetbalbond FIGC.

Agnelli was meer dan tien jaar lang voorzitter van Juventus. In november kondigde hij na een financieel schandaal zijn ontslag aan. Juventus kreeg in die zaak een boete van 718.000 euro opgelegd en kreeg ook een straf van 10 verliespunten.

Franse wielrenner Gallopin stopt er na zestien jaar mee

16.55 uur: Tony Gallopin stopt na dit seizoen met wielrennen. De 35-jarige Fransman van Lidl-Trek heeft dat maandag bekendgemaakt op de eerste rustdag tijdens deze Tour de France.

„Met pensioen gaan was iets waar ik afgelopen winter al aan dacht. Alles ging tijdens trainingen een beetje moeizamer”, aldus Gallopin. „Ik heb gesproken met het team en ook met mijn familie en vrienden. De beslissing was daarna vrij eenvoudig. Het was een lange carrière, ik ben klaar om verder te gaan.”

Gallopin won in 2014 een etappe in de Tour de France en droeg toen ook even de gele leiderstrui. In 2018 schreef hij een rit in de Ronde van Spanje op zijn naam. Gallopin won in 2013 de Clásica San Sebastián.

Cavendish ondanks blessure in voorlopige selectie WK wielrennen

15.14 uur: Mark Cavendish maakt deel uit van de voorlopige Britse selectie voor de WK wielrennen op de weg, volgende maand in het Schotse Glasgow. De sprinter brak zaterdag bij een val in de achtste etappe van de Tour de France een sleutelbeen. De Britse bond zegt berichten van de medische staf van diens ploeg Astana af te wachten. In de voorlopige selectie van de Britten is uiteraard ook plaats voor oud-Tourwinnaar Geraint Thomas, Tom Pidcock en Brits kampioen Fred Wright.

De WK in vrijwel alle wielerdisciplines worden gehouden van 3 tot en met 13 augustus. De meeste onderdelen vinden plaats in en rond Glasgow. Thomas rijdt in ieder geval ook de tijdrit. Bij de Britse vrouwen werden onder anderen Lizzie Deignan en Pfeiffer Georgi in de voorlopige selectie opgenomen. Deignan, de wereldkampioene van 2015 en winnares van olympisch zilver in 2012 in Londen, beviel in september van haar tweede kind en keerde dit jaar terug in de competitie.

DSM-Firmenich legt Brits talent Poole langer vast

09.27 uur: DSM-Firmenich heeft het contract met de jonge Britse wielrenner Max Poole opengebroken en verlengd tot en met 2027. Poole, die dit jaar de overstap maakte van de opleidingsploeg naar de hoofdmacht, viel in juni nog op met de 13e plaats in het eindklassement in het Critérium du Dauphiné. In de sterk bezette Franse rittenkoers moest hij in het jongerenklassement alleen de Spanjaard Carlos Rodríguez voor zich dulden.

„Ik denk dat ik bij deze ploeg de mogelijkheid heb mijn hoogste niveau te halen en de lengte van het contract staat me toe dat geleidelijk en op de juiste manier te doen”, liet Poole via de ploeg weten. De 20-jarige Brit had tegenslag in het vroege voorjaar met een val in de Faun Drôme Classic. Maar hij keerde sterk terug met de elfde plaats in de Ronde van de Alpen, waar hij de jongerentrui mee naar huis mocht nemen. Eind april verraste hij met de vierde plaats in het eindklassement van de Ronde van Romandië. Zijn landgenoot Adam Yates won die rittenkoers.

„We denken dat we Max naar het hoogste niveau kunnen leiden”, zegt hoofdcoach Rudi Kemna. „Naast zijn fysieke kwaliteiten bezit hij ook de intelligentie en het tactisch vermogen om wedstrijden te lezen.”

Fabian Plak naar Pallavolo Padova

08.58 uur: Fabian Plak (25) heeft een nieuwe club voor komend seizoen. De volleyballer vervolgt zijn loopbaan Pallavolo Padova in Italië. Afgelopen jaar verdedigde hij nog de kleuren van het Franse Chaumont Volley-Ball 52.

Met die overstap treedt hij in de voetsporen van zijn twee jaar oudere zus Celeste Plak. Zij speelde ook voor diverse Italiaanse teams.

Sprintster Thomas wint titel 200 meter VS met beste seizoenstijd

08.55 uur: Sprintster Gabby Thomas heeft bij de Amerikaanse atletiekkampioenschappen met de beste wereldjaarprestatie de 200 meter gewonnen. Thomas bleef met een tijd van 21,60 seconden Sha’Carri Richardson voor, die eerder de 100 meter had gewonnen.

Thomas, winnares van brons op de Olympische Spelen van Tokio in 2021, had in de halve finales met 21,86 al de beste seizoenstijd gelopen. Shericka Jackson had die tijd daarna verbeterd toen ze met 21,71 de 200 meter won bij de Jamaicaanse kampioenschappen.

Erriyon Knighton won de 200 meter bij de sprinters voor Kenny Bednarek in een tijd van 19,72 seconden. Regerend wereldkampioen Noah Lyles ontbrak. Hij is al geplaatst voor de 200 meter voor de WK in Boedapest in augustus. Fred Kerley, de regerend wereldkampioen op de 100 meter en zijn voorganger uit 2019, Christian Coleman, wisten zich op de 200 meter niet te plaatsen.

Rasheed Broadbell liep bij de Jamaicaanse kampioenschappen de beste wereldjaarprestatie op de 110 meter horden. Hij versloeg olympisch kampioen Hansle Parchment met een tijd van 12,94 seconden. Daarmee was hij sneller dan de 12,96 die de Amerikaan Cordell Tinch dit jaar had gelopen en verbeterde hij ook zijn persoonlijk record van 12,99. Parchment eindigde als tweede in 13,12.