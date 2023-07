Volleyballer Fabian Plak vervolgt loopbaan in Italië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

DSM-Firmenich legt Brits talent Poole langer vast

09.27 uur: DSM-Firmenich heeft het contract met de jonge Britse wielrenner Max Poole opengebroken en verlengd tot en met 2027. Poole, die dit jaar de overstap maakte van de opleidingsploeg naar de hoofdmacht, viel in juni nog op met de 13e plaats in het eindklassement in het Critérium du Dauphiné. In de sterk bezette Franse rittenkoers moest hij in het jongerenklassement alleen de Spanjaard Carlos Rodríguez voor zich dulden.

„Ik denk dat ik bij deze ploeg de mogelijkheid heb mijn hoogste niveau te halen en de lengte van het contract staat me toe dat geleidelijk en op de juiste manier te doen”, liet Poole via de ploeg weten. De 20-jarige Brit had tegenslag in het vroege voorjaar met een val in de Faun Drôme Classic. Maar hij keerde sterk terug met de elfde plaats in de Ronde van de Alpen, waar hij de jongerentrui mee naar huis mocht nemen. Eind april verraste hij met de vierde plaats in het eindklassement van de Ronde van Romandië. Zijn landgenoot Adam Yates won die rittenkoers.

„We denken dat we Max naar het hoogste niveau kunnen leiden”, zegt hoofdcoach Rudi Kemna. „Naast zijn fysieke kwaliteiten bezit hij ook de intelligentie en het tactisch vermogen om wedstrijden te lezen.”

Fabian Plak naar Pallavolo Padova

08.58 uur: Fabian Plak (25) heeft een nieuwe club voor komend seizoen. De volleyballer vervolgt zijn loopbaan Pallavolo Padova in Italië. Afgelopen jaar verdedigde hij nog de kleuren van het Franse Chaumont Volley-Ball 52.

Met die overstap treedt hij in de voetsporen van zijn twee jaar oudere zus Celeste Plak. Zij speelde ook voor diverse Italiaanse teams.

Sprintster Thomas wint titel 200 meter VS met beste seizoenstijd

08.55 uur: Sprintster Gabby Thomas heeft bij de Amerikaanse atletiekkampioenschappen met de beste wereldjaarprestatie de 200 meter gewonnen. Thomas bleef met een tijd van 21,60 seconden Sha’Carri Richardson voor, die eerder de 100 meter had gewonnen.

Thomas, winnares van brons op de Olympische Spelen van Tokio in 2021, had in de halve finales met 21,86 al de beste seizoenstijd gelopen. Shericka Jackson had die tijd daarna verbeterd toen ze met 21,71 de 200 meter won bij de Jamaicaanse kampioenschappen.

Erriyon Knighton won de 200 meter bij de sprinters voor Kenny Bednarek in een tijd van 19,72 seconden. Regerend wereldkampioen Noah Lyles ontbrak. Hij is al geplaatst voor de 200 meter voor de WK in Boedapest in augustus. Fred Kerley, de regerend wereldkampioen op de 100 meter en zijn voorganger uit 2019, Christian Coleman, wisten zich op de 200 meter niet te plaatsen.

Rasheed Broadbell liep bij de Jamaicaanse kampioenschappen de beste wereldjaarprestatie op de 110 meter horden. Hij versloeg olympisch kampioen Hansle Parchment met een tijd van 12,94 seconden. Daarmee was hij sneller dan de 12,96 die de Amerikaan Cordell Tinch dit jaar had gelopen en verbeterde hij ook zijn persoonlijk record van 12,99. Parchment eindigde als tweede in 13,12.