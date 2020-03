Judo-bondscoach Arens: ’Dit moet geen weken langer duren’

Judo is een contactsport bij uitstek, en juist nu moet ieder contact worden vermeden. „Iedereen heeft een schema thuis gekregen om aan conditie en kracht te werken. Tot 6 april is dit voor ons te doen. Het moet geen weken langer duren.”

Langere voorbereiding

Judotraining is vooral sparren, werken aan de ’pakking’. Arens: „We kunnen dat niet een paar maanden missen en dan ineens weer de mat opgaan. Dan hebben we een langere periode van voorbereiding nodig. Ja, en dan komt er een moment dat het te laat is om op tijd in vorm te zijn voor de Olympische Spelen. Eerlijk gezegd heb ik twijfels of het evenement in Tokio wel haalbaar is.”

Judoka’s hebben altijd nauwe banden met Japan en vrijwel alle Nederlandse olympische kandidaten zijn er vaak geweest. Arens: „Ik ken de Japanners goed, ze geven liever niet op. Ze zullen pas ’nee’ zeggen tegen de Olympische Spelen als het echt niet anders meer kan. Zoals gezegd, ik ben sceptisch. Maar meer kan ik er niet van zeggen, ik weet het ook niet.”

Trainen met vriend

Eén van Arens’ judoka’s, Kim Polling, woont in Italië en mag haar huis niet uit. Toch heeft zij opvallend genoeg minder problemen om dagelijks te trainen. Arens: „Haar vriend is ook judoka. Ze hebben een ruimte in hun huis die is ingericht als een soort van sportschool. Daar kunnen ze samen trainen. Dat is wel een voordeel. Onze andere judoka’s zijn min of meer op zichzelf aangewezen.”

De sportschool, zegt Arens dan. „Normaal gesproken zijn we er twee keer per dag. Kom ik iedereen tegen. Nu zit ik thuis, net als m’n kinderen. Het is een rare situatie. Laten we hopen dat het snel beter gaat.”