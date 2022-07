Weer Nederlands succes in Tour: Groenewegen wint derde etappe

De Belg werd tijdens de proloog al tweede achter verrassing Yves Lampaert en een dag later tweede achter Fabio Jakobsen.

Bolletjestruidrager Magnus Cort kleurde de rit tijdens de laatste etappe in Denemarken. De Deen reed lang alleen vooruit in zijn bergtrui en liet zich met vijf minuten voorsprong uitgebreid fêteren door het publiek in zijn thuisland. Natuurlijk werd hij ingelopen en dus konden de sprintersploegen zich opmaken voor een massaspurt, net als zaterdag. Daarin bleek Groenewegen nipt de rapste.

Het is na de zege van Jakobsen al het tweede Nederlandse succes deze Tour de France. Jakobsen kwam in de slotfase van deze rit te snel de bocht door, waardoor hij hard moest remmen en teveel snelheid verloor voor de eindsprint.

Groenewegen had voor het laatst in 2019 een etappe in de Tour gewonnen. Van Aert behield de gele leiderstrui. De Tourkaravaan verplaatst zich nu naar Noord-Frankrijk, waar dinsdag de vierde etappe voert van Duinkerke naar Calais.