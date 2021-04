Bayern München bevestigt: Nagelsmann nieuwe trainer

Recordkampioen Bayern München moet RB Leipzig een afkoopsom betalen omdat het contract van de 33-jarige Nagelsmann nog doorliep tot 2023.

De Beierse topclub zou volgens Duitse media naar verluidt 25 miljoen euro betalen aan Leipzig en daarmee zou Nagelsmann de duurste trainer zijn in de geschiedenis van de Bundesliga.

Bekijk ook: Hansi Flick meldt vertrek na dit seizoen bij Bayern München

Flick is de beoogde opvolger van Joachim Löw als bondscoach. Löw stopt na het komende Europees kampioenschap en Flick was zijn assistent toen Duitsland in 2014 de wereldtitel won.