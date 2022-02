Na Melissa Peperkamp ook snowboarder Niek van der Velden naar finale Big Air

De 21-jarige Brabantse snowboarder eindigde maandag in de kwalificatie in Beijing als elfde. Dat was net genoeg. Van de 29 deelnemers komen er dinsdag twaalf terug voor de strijd om de medailles.

Van der Velden begon de kwalificatie met een score van 79,00 punten. In de tweede en derde run noteerde hij 60,00 en 63,75. Alle snowboarders mogen hun slechtste score in de kwalificatie schrappen, waardoor Van der Velden uitkwam op een totaalscore van 142,75 punten.

Vorige week lukte het de Nederlander niet de olympische finale op het onderdeel slopestyle te bereiken.

Eerder op maandag plaatste bij de vrouwen Peperkamp zich voor de finale op Big Air. De 17-jarige snowboardster eindigde in de kwalificatie eveneens als elfde.

Geprikkelde Van der Velden: dacht dat jury het niet goed zag

Van der Velden werd maandag in de kwalificatie op het onderdeel big air bij de Olympische Spelen precies op tijd op scherp gezet. De Nederlander vond dat zijn tweede run met een vrij lage score werd beloond. Dankzij een hogere score in de derde en laatste poging, kwalificeerde de Brabander zich alsnog voor de finale van dinsdag.

„Een andere snowboarder deed voor mijn gevoel dezelfde ’trick’, maar iets minder goed uitgevoerd. Toch kreeg hij een hogere score. Toen was ik wel even gefrustreerd en dacht: jury, hebben jullie wel gezien wat ik deed?”

Alle olympische wedstrijden zijn live te volgen en terug te zien via Eurosport/discovery+.

De eerste run van Van der Velden was met 79,00 punten zijn beste. Voor de tweede werd hij beloond met 60,00, gevolgd door 63,75. De snowboarders mogen hun slechtste score schrappen. De 142,75 punten waren voor Van der Velden genoeg voor de elfde plek. De beste twaalf snowboarders plaatsten zich voor de eindstrijd.

„Ik kan het nog steeds niet echt geloven. Wat een opluchting en vreugde”, aldus de 21-jarige Van der Velden, die vier jaar geleden al op de Spelen zou debuteren maar toen in de laatste training voor de wedstrijd zijn arm brak. Vorige week strandde de snowboarder in de kwalificaties van het onderdeel slopestyle.

Melissa Peperkamp bij Spelen op Big Air wel naar finale

De 17-jarige Nederlandse eindigde maandag in de kwalificatie als elfde. De eerste twaalf van totaal dertig snowboardsters komen dinsdag in actie in de finale.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Peperkamp noteerde in haar eerste run een score van 60,00 punten, gevolgd door 68,25 en 58,00. De snowboardsters mogen op de Big Air hun slechtste resultaat schrappen, waardoor Peperkamp uitkwam op een totaalscore van 128,25.

Pperkamp in actie. Ⓒ ANP/HH

De jonge olympische debutante wist zich vorige week op het onderdeel slopestyle net niet voor de finale te plaatsen. Toen eindigde ze als dertiende en kwam daarmee één positie te kort.

Peperkamp dacht lange tijd dat haar score op de Big Air net niet genoeg zou zijn, maar de Gelderse (die al als achtste aan de beurt was) zag veel concurrenten falen en kon daarna juichen. Dat deed ze met Kimberley Bos naast haar. De skeletonster, die afgelopen weekeinde brons pakte, is op Papendal vaak trainingspartner van Peperkamp.

Melissa Peperkamp baalt van haar derde sprong, maar bereikt wel de finale. Ⓒ ANP/HH

Bekijk ook: VIDEO Melissa Peperkamp mist olympische finale op slopestyle

Zoi Sadowski Synnott was in de kwalificatie met een score van 176,50 de beste. De Nieuw-Zeelandse behaalde vorige week het goud op de slopestyle. Kokomo Murase uit Japan noteerde met 171,00 de tweede score en haar landgenote Reira Iwabuchi de derde (158,50).

De twaalf finalisten werken dinsdag in de finale opnieuw drie runs af. Om 02.30 uur Nederlandse tijd begint de eerste.