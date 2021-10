Feyenoorders ’niet in de war’ na vertrek Mark Koevermans

Daarmee doelde de trainer van Feyenoord vooral op het vertrek van de directeur, die na bedreigingen aan zijn adres besloot zijn functie neer te leggen. Slot „heeft er met afschuw naar gekeken”, maar denkt niet dat de gebeurtenissen en de onrust van invloed zullen zijn op de prestaties.

„Dit is iets wat al langer bekend is. In de groep is het niet echt een enorm item en ik heb niks anders aan ze gemerkt. De jongens hebben geen ander gedrag vertoond en er zijn ook geen jongens bij me gekomen dat ze helemaal in de war zijn.”

Slot is niet bang dat hem in de toekomst eventueel hetzelfde te wachten staat. „Dit staat los van de sportieve prestaties en is behoorlijk gelieerd aan het stadion. Als trainer word je niet zo vaak bedreigd zoals met Mark gebeurd is”, aldus Slot, die ondanks de vrij roerige week dezelfde focus verwacht als gebruikelijk.

„Toen ik trainer was van AZ en het dak van het stadion instortte, was er paniek. Maar we zijn gewoon in Den Haag gaan voetballen. Misschien ben ik daar wat naïef in. Maar ik heb gewoon gekeken naar waar we zelf goed in zijn en waar de tegenstander goed in is. Ik denk niet we hierdoor meteen minder gaan functioneren.”