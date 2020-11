Foto’s: Napoli herdenkt Maradona met shirts, bloemen en vuurwerk

De spelers liepen het veld op in shirts met op de achterkant de naam Maradona en het rugnummer 10. Trainer Gennaro Gattuso droeg langs de lijn hetzelfde shirt. Na een minuut stilte trokken de spelers het Maradona-shirt uit, om daarna in hun eigen tenue aan de wedstrijd te beginnen.

De spelers van Napoli en Rijeka staan stil bij de dood van Diego Maradona, die vanaf het videoscherm toekijkt. Ⓒ AFP

Maradona, die tussen 1984 en 1991 het lichtblauwe shirt van Napoli droeg, overleed woensdag aan een hartaanval. De Argentijn bezorgde de club uit Napels twee landstitels, in 1987 en 1990. Hij won met Napoli ook de UEFA Cup. Maradona wordt als een god aanbeden in Napels. Hij is in de stad onder meer op muurschilderingen vereeuwigd.

Ze mogen het stadion niet in, maar de Napoli-fans komen in groten getale om Diego Maradona te herdenken. Ⓒ EPA

Het is de bedoeling dat Stadio San Paolo, de thuishaven van Napoli, de naam van Maradona gaat dragen. Duizenden supporters verzamelden zich donderdag rond het stadion. Ze hingen onder meer spandoeken en foto’s van Maradona aan de hekken. Aanvoerder Lorenzo Insigne legde kort voor de aftrap samen met materiaalman Tommaso Starace, die al jaren bij Napoli werkt, een bloemstuk bij het hek.

Een grote zee van bloemen, sjaals en shirts bij het stadion van Napoli. Ⓒ EPA

De wedstrijd moet zonder publiek worden gespeeld, maar buiten San Paolo stond een enorme menigte. De fans staken vuurwerk af en zongen liedjes over Maradona.

Fans gingen woensdagavond massaal de straten op in Napels om de overleden voetballegende te eren.