Raymond van Barneveld zet masker af en gaat genieten

Raymond van Barneveld samen met zijn vriendin Julia. Ⓒ ANP

Raymond van Barneveld is bezig aan zijn afscheidtour door Nederland. De vijfvoudig wereldkampioen neemt in Den Bosch, Enschede, Groningen en Amsterdam afscheid van zijn fans. Ruim een maand na de pijnlijke uitschakeling op het WK darts gaat het goed met Raymond van Barneveld, die destijds in Londen nog verdronk in emoties. „Het gaat hartstikke goed met me. Natuurlijk heb ik flink gebaald. Maar het nieuwe jaar is weer begonnen en we gaan alleen maar leuke dingen doen.”