Uitglijder Frenkie de Jong deert winnend FC Barcelona niet

De start was een fantastische voor de Catalanen. Robert Lewandowski scoorde al na vijftig seconden. Vijf minuten later was het alweer gelijk. De Jong leed balverlies en dit werd afgestraft door Alexander Isak, net als De Jong oud-speler van Willem II. De Zweed stiftte schitterend raak.

In de tweede helft kwam het allemaal toch nog helemaal goed voor de ploeg van Xavi. In respectievelijk de 66e en 69e minuut stelde invaller Ansu Fati eerst Moussa Dembele en daarna Lewandowski in staat te scoren. Tien minuten voor tijd scoorde de Spanjaard zelf.

Atletico Madrid

Atletico Madrid heeft in de tweede speelronde van La Liga thuis verloren van Villarreal. De verrassende halvefinalist van de Champions League van vorig seizoen, waar Arnaut Danjuma Groeneveld zondag niet bij de selectie zat, boekte dankzij doelpunten van middenvelder Yéremi Pino en spits Gerard Moreno zijn tweede zege van het seizoen (2-0). Atlético begon vorige week met een overwinning van 3-0 op Getafe.

In de slotfase ontstonden nog wat ruzies. Atletico-verdediger Nahuel Molina kreeg rood voor het duwen van een tegenstander, waarna Moreno in de blessuretijd het duel besliste uit een counter.