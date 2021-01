Dost en Vormer doen Van den Brom pijn

Dost opende al in de 8e minuut de score aan het eind van een volledig Nederlandse aanval. Ruud Vormer had Lang op rechts weggestuurd. Uit diens voorzet tikte Dost raak, al moest de VAR eraan te pas komen om een mogelijke buitenspelpositie van Lang te weerleggen. Het was de vierde treffer in evenzoveel duels van de van Eintracht Frankfurt overgekomen aanvaller.

Achter het standbeen

Trainer John van den Brom zag zijn ploeg de stand nog voor rust doen kantelen. Eerst was het de Japanner Junya Ito die de bal achter zijn standbeen langs binnentikte uit een voorzet van Gerardo Arteaga. In de 34e minuut werd het zelfs 1-2 door een doelpunt van de Zwitser Bastien Toma.

Vormer schoot in de 65e minuut raak op aangeven van Clinton Mata. In de 77e minuut was verdediger Mechele de maker van de winnende treffer. Door de zege loopt Club Brugge uit naar een voorsprong van twaalf punten op naaste belager Genk.

