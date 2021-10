Sport Kort: Braves op voorsprong in World Series

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Honkballers Braves op voorsprong in World Series

08.35 uur: De honkballers van Atlanta Braves hebben het openingsduel met Houston Astros in de World Series met 6-2 gewonnen. De bezoekers, met de op Curaçao geboren Ozzie Albies, leidden na drie innings al met 5-0, verloren pitcher Charlie Morton met een zware blessure maar zagen ook diens vervanger AJ Minter de thuisploeg onoverkomelijke problemen bezorgen.

Jorge Soler, de eerste man van de Braves op de slagheuvel, begon het duel meteen met een homerun waarna Albies een tweehonkslag van Austin Riley benutte om de thuisplaat te bereiken. Travis d'Arnaud breidde de voorsprong in de tweede inning uit waarna Eddie Rosario in de derde kon binnenlopen nadat Adam Duvall de bal in de tribunes had geslagen.

Tegenvaller in diezelfde inning was het uitvallen van Morton met een gebroken kuitbeen, voor hem zijn de World Series voorbij. Pas aan het einde van de vierde inning pakte Houston Astros het eerste punt. Scores in de achtste inning - Kyle Tucker namens de Astros en Dansby Swanson namens de Braves - zorgden voor de 6-2-eindstand. De tweede wedstrijd is woensdag, opnieuw in Houston.

Basketballers Warriors winnen ook vierde duel

08.35 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben ook hun vierde duel in de Amerikaanse profcompetitie NBA gewonnen. Mede dankzij 23 punten van Stephen Curry wonnen de Warriors het uitduel met Oklahoma City Thunder met 106-98. Het is voor het eerst sinds 2015 dat de ploeg uit San Francisco de eerste vier competitieduels wint, Oklahoma wacht nog op de eerste zege van dit seizoen.

De thuisploeg was het duel nog zo goed begonnen met een voorsprong van 15 punten na het eerste kwart en 11 halfweg. Maar in het derde kwart was de scherpte verdwenen met onder meer acht missers op rij. Shai Gilgeous-Alexander was met 30 punten de topschutter bij Oklahoma.

Ook Utah Jazz is nog ongeslagen, maar heeft pas drie duels gespeeld. De ploeg was in Salt Lake City te sterk voor Denver Nuggets: 122-110. Rudy Gobert was goed voor 23 punten en 16 rebounds. Donovan Mitchell voegde daar 22 punten aan toe. De Nuggets zagen vedette Nikola Jokic uitvallen met een knieblessure.

Chicago Bulls is met vier overwinningen de enige andere nog ongeslagen ploeg in de NBA.