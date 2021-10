Sport Kort: Nice speelt gelijk tegen Marseille op neutraal terrein

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Nice speelt gelijk tegen Marseille op neutraal terrein

23.10 uur: De in augustus gestaakte voetbalwedstrijd tussen OGC Nice en Olympique Marseille is op neutraal terrein in Troyes opnieuw gespeeld. Het duel eindigde achter gesloten deuren in 1-1.

De wedstrijd werd op 22 augustus in Nice gestaakt na 75 minuten, bij een stand van 1-0 voor de thuisclub. Het duel liep volledig uit de hand toen supporters van Nice in de hoek van het veld flesjes naar de spelers van Marseille gooiden bij hoekschoppen. Toen aanvaller Dimitri Payet er eentje teruggooide, bestormden fans het veld en ontstond er een massale vechtpartij.

Marseille vond de situatie dusdanig onveilig dat het de wedstrijd niet meer wilde uitspelen. De tuchtcommissie van de Franse voetbalbond legde Nice als straf een punt in mindering op. Daarnaast werden enkele betrokken geschorst voor hun aandeel in de ongeregeldheden. Ook moest Nice drie thuiswedstrijden zonder publiek spelen.

In Troyes opende Amine Gouiri de score voor Nice. Payet maakte vlak voor de rust gelijk. Bij Nice speelde Pablo Rosario de hele wedstrijd. Calvin Stengs en Justin Kluivert behoorden niet tot de selectie van Nice.

Korfballers maken 39 punten tegen Hongarije op EK

21.21 uur: De Nederlandse korfballers hebben ook hun derde groepswedstrijd op het EK met speels gemak gewonnen. In Antwerpen werd Hongarije met liefst 39-8 verslagen. Voor het duel was Oranje al zeker van een plek in de halve finales.

Harjan Visscher en Femke Faber namen beiden 6 punten voor hun rekening en waren daarmee de topschutters aan Nederlandse zijde.

Titelhouder Oranje was het EK begonnen met een 29-9-overwinning op Engeland en declasseerde dinsdag Portugal met 31-6.

Het EK duurt tot en met zaterdag.

Deense international Kjær verlengt contract bij AC Milan

21.02 uur: De Deense international Simon Kjær blijft AC Milan trouw. De 32-jarige verdediger heeft zijn contract bij de Italiaanse club verlengd tot medio 2024. Zijn oude verbintenis zou volgend jaar zomer aflopen. Hij speelde eerder in Italië voor Palermo, AS Roma en Atalanta.

Kjær komt sinds januari 2020 voor AC Milan uit. Hij speelde tot dusver 66 wedstrijden voor de club uit Milaan.

Kjær, goed voor ruim honderd interlands, kreeg in augustus van dit jaar de President’s Award van de Europese voetbalunie UEFA toegewezen. De Deense aanvoerder ontving deze onderscheiding voor de professionele en waardige wijze waarop hij optrad nadat zijn ploeggenoot Christian Eriksen op het veld in elkaar was gezakt tijdens de EK-wedstrijd op 12 juni tegen Finland in Kopenhagen.

De middenvelder van Internazionale werd op het veld succesvol gereanimeerd en werkt nu vol goede moed aan zijn volledige herstel. Kjær was als één van de eersten op het veld bij Eriksen om eerste hulp te verlenen. Hij legde onder meer zijn ploeggenoot in een stabiele positie, zorgde ervoor dat de andere Deense spelers in een kring om hem heen gingen staan terwijl Eriksen werd gereanimeerd en ving op het veld diens hevig geëmotioneerde partner op.

Braspennincx treedt toe tot atletencommissie UCI

19.14 uur: Baanwielrenster Shanne Braspennincx maakt de komende vier jaar deel uit van de atletencommissie van de internationale wielrenunie UCI. De Nederlandse sprintster, olympische kampioene op het onderdeel keirin, gaat de belangen behartigen van het baanwielrennen.

Tot de toetreding van Braspennincx is vorige week tijdens de WK in Roubaix besloten. Van alle WK-deelnemers heeft 39 procent een stem uitgebracht. Braspennincx kreeg bijna driekwart (72,4 procent) van de stemmen en versloeg de Nieuw-Zeelandse Kirstie Klingenberg.

Behalve Braspennincx treedt ook de Italiaanse renner Elia Viviani toe tot de atletencommissie. De commissie bestaat uit twintig leden.

De 30-jarige Braspennincx wordt na Laura Smulders de tweede Nederlandse in de commissie. Het wegwielrennen wordt vertegenwoordigd door de Amerikaanse Ruth Winder en de Belg Philippe Gilbert.

In december wordt er een voorzitter van de commissie gekozen.

Hoofd Oekraïense antidopingagentschap stapt op

19.10 uur: Het hoofd van het Oekraïense antidopingagentschap NADC, Ivan Koerlisjtsjoek, is opgestapt naar aanleiding van de beschuldigingen van het WADA. Oekraïne wordt er door het mondiale antidopingagentschap van beschuldigd te hebben gesjoemeld met dopingmonsters.

„NADC heeft de internationale testnorm geschonden. Woensdag hebben de directeur van NADC en zijn plaatsvervanger Jaroslav Kroetsjek ontslag genomen”, zei Vadym Choettsajt, de minister van Sport. „Het ministerie neemt een duidelijk standpunt in in de strijd tegen doping en staat niet toe dat iemand de antidopingregels overtreedt.”

Maandag zei WADA „overtuigend bewijs” te hebben dat Oekraïne heeft gesjoemeld met dopingmonsters. Zo zouden monsters die tijdens wedstrijden zijn verzameld, zijn aangemerkt als monsters buiten wedstrijden om. Buiten wedstrijden om zijn er minder stoffen verboden dan tijdens competitie.

Tevens zou het Oekraïense antidopingagentschap NADC atleten vooraf geïnformeerd hebben over dopingtests, hetgeen ook verboden is. Dat valt te lezen in het onderzoek ’Operatie Hercules’.

Volgens WADA heeft ’Operatie Hercules’ „serieuze vragen doen rijzen over de integriteit van de testpraktijken van NADC en de bekwaamheid van sommige medewerkers.” Bovendien heeft het Oekraïense antidopingagentschap volgens het WADA te maken met „organisatorische tekortkomingen.”

Italiaanse voetbalbond start onderzoek naar 62 transfers

18:12 uur De Italiaanse voetbalbond is een onderzoek gestart naar tientallen transfers in de Serie A, de hoogste voetbalklasse van Italië. Italiaanse media beweren onder meer dat clubs met opzet de waarde spelers verkeerd hebben getaxeerd ten behoeve van de boekhouding.

In totaal gaat het om 62 transfers in de periode tussen 2019 en 2021. Juventus zou bij de meeste van die deals betrokken zijn, meent Gazzetta dello Sport. De grootste transfer die wordt onderzocht is die van Victor Osimhen, die vorig jaar van de Franse club OSC Lille naar Napoli verhuisde.

In Italië zijn ruiltransacties al enige tijd onderwerp van gesprek. Bij het ruilen van spelers is het moeilijk om een precieze marktwaarde vast te stellen, waar clubs misbruik van zouden maken.

Volgens Italiaanse media heeft Covisoc, de toezichthouder van Serie A-clubs, een gedetailleerd rapport gestuurd naar de aanklager en naar Gabriele Gravina, de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond.

Eerste basisplaats Gullit en Uldrikis bij Cambuur

17:16 uur Maxim Gullit, de zoon van Ruud Gullit, heeft donderdag in de KNVB-beker voor het eerst een basisplaats bij Cambuur. Hetzelfde geldt voor de Letse aanvaller Roberts Uldrikis. Cambuur neemt het in Amsterdam op tegen de amateurs van Ajax.

Gullit mocht een keer 10 minuten meedoen bij de ploeg van trainer Henk de Jong. De 20-jarige Gullit, een centrale verdediger, kwam deze zomer over van AZ. Uldrikis (23) kwam dit seizoen tot drie invalbeurten en was één keer trefzeker.

Het duel tussen de amateurs van Ajax en Cambuur begint om 18.45 uur. Fans van de Friese club zijn niet welkom op sportpark De Toekomst.

West Ham krijgt grootste clubstadion van Londen

15:10 uur West Ham United heeft toestemming gekregen van de Londense autoriteiten om de stadioncapaciteit van het Olympisch Stadion op te voeren naar 62.500 plaatsen.

Het stadion werd gebouwd voor de Olympische Spelen van Londen 2012 en huisvestte onder meer de openings- en sluitingsceremonie en de atletiekwedstrijden. Vier jaar na de Spelen nam West Ham het stadion in gebruik, toen met een capaciteit van 60.000 toeschouwers.

Door de uitbreiding wordt het London Stadium - zoals het officieel heet - het grootste clubstadion van Londen. Het krijgt een grotere capaciteit dan het Emirates Stadium van Arsenal en het Tottenham Hotspur Stadium. De komende jaren wil de club de capaciteit verder verhogen tot 67.000 plaatsen.

Borussia Dortmund hoopt op rentree aanvaller Moukoko

14:19 uur Borussia Dortmund heeft de jonge aanvaller Youssoufa Moukoko bijna terug. „We hopen dat hij zaterdag al een rol kan spelen”, zei trainer Marco Rose vooruitkijkend naar het competitieduel met FC Köln. Vier dagen later spelen de Duitsers een thuiswedstrijd tegen Ajax in de Champions League. Moukoko zou dan de geblesseerde Noorse spits Erling Haaland moeten vervangen.

De 16-jarige jeugdinternational Moukoko viel eind september met een spierscheuring uit in het verloren duel met Borussia Mönchengladbach. Haaland raakte vorige week geblesseerd aan zijn heup en moet mogelijk vier weken aan de kant blijven.

Rose denkt zaterdag ook al weer te kunnen beschikken over middenvelder Mahmoud Dahoud. Ook Donyell Malen keert dan hoogstwaarschijnlijk terug in de ploeg. De voormalig PSV’er miste dinsdag het bekerduel met Ingolstadt vanwege een maag-darminfectie.

Voetbalclub Hoffenheim verscherpt coronatoegangsbeleid

12:25 uur: De Duitse voetbalclub TSG 1899 Hoffenheim gaat het toegangsbeleid wijzigen. Tot nu toe gold de zogenoemde 3G-controle, waarbij fans naar binnen mochten mits ze gevaccineerd zijn, genezen zijn van corona of negatief getest. Vanaf het thuisduel met RB Leipzig zijn alleen personen die zijn gevaccineerd of zijn hersteld van corona nog welkom, het 2G-beleid.

Uitzonderingen gelden voor kinderen onder de zeven jaar, regelmatig geteste scholieren en personen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren. Die moeten een actueel negatief testresultaat overleggen. Met het nieuwe toegangsbeleid vervalt de mondkapjesplicht, de afstandsregel en de beperking van het aantal toeschouwers. Tot nu toe liet Hoffenheim slechts 15.075 fans toe, dat geldt vrijdag voor het competitieduel met Hertha BSC voor het laatst.

Honkballers Braves op voorsprong in World Series

08.35 uur: De honkballers van Atlanta Braves hebben het openingsduel met Houston Astros in de World Series met 6-2 gewonnen. De bezoekers, met de op Curaçao geboren Ozzie Albies, leidden na drie innings al met 5-0, verloren pitcher Charlie Morton met een zware blessure maar zagen ook diens vervanger AJ Minter de thuisploeg onoverkomelijke problemen bezorgen.

Jorge Soler, de eerste man van de Braves op de slagheuvel, begon het duel meteen met een homerun waarna Albies een tweehonkslag van Austin Riley benutte om de thuisplaat te bereiken. Travis d’Arnaud breidde de voorsprong in de tweede inning uit waarna Eddie Rosario in de derde kon binnenlopen nadat Adam Duvall de bal in de tribunes had geslagen.

Tegenvaller in diezelfde inning was het uitvallen van Morton met een gebroken kuitbeen, voor hem zijn de World Series voorbij. Pas aan het einde van de vierde inning pakte Houston Astros het eerste punt. Scores in de achtste inning - Kyle Tucker namens de Astros en Dansby Swanson namens de Braves - zorgden voor de 6-2-eindstand. De tweede wedstrijd is woensdag, opnieuw in Houston.

Basketballers Warriors winnen ook vierde duel

08.35 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben ook hun vierde duel in de Amerikaanse profcompetitie NBA gewonnen. Mede dankzij 23 punten van Stephen Curry wonnen de Warriors het uitduel met Oklahoma City Thunder met 106-98. Het is voor het eerst sinds 2015 dat de ploeg uit San Francisco de eerste vier competitieduels wint, Oklahoma wacht nog op de eerste zege van dit seizoen.

De thuisploeg was het duel nog zo goed begonnen met een voorsprong van 15 punten na het eerste kwart en 11 halfweg. Maar in het derde kwart was de scherpte verdwenen met onder meer acht missers op rij. Shai Gilgeous-Alexander was met 30 punten de topschutter bij Oklahoma.

Ook Utah Jazz is nog ongeslagen, maar heeft pas drie duels gespeeld. De ploeg was in Salt Lake City te sterk voor Denver Nuggets: 122-110. Rudy Gobert was goed voor 23 punten en 16 rebounds. Donovan Mitchell voegde daar 22 punten aan toe. De Nuggets zagen vedette Nikola Jokic uitvallen met een knieblessure.

Chicago Bulls is met vier overwinningen de enige andere nog ongeslagen ploeg in de NBA.