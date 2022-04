Premium Het beste van De Telegraaf

Utrecht weet ook onder nieuwe hoofdtrainer mindere periode niet te doorbreken: ‘Frustrerend’ Kruys-effect is nog ver te zoeken bij FC Utrecht

Door Jeroen Kapteijns

Rick Kruys Ⓒ PROSHOTS

UTRECHT - FC Utrecht is vooralsnog weinig opgeschoten met de trainerswissel. Het schokeffect waar de clubleiding op had gehoopt, toen trainer René Hake aan de kant werd gezet en zijn assistent Rick Kruys het overnam, heeft geen ommekeer in de resultaten teweeg gebracht. Ook het tweede duel onder leiding van Kruys, het thuisduel met Fortuna Sittard, leverde een 1-1 gelijkspel op.