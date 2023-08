Annemiek van Vleuten grijpt in Scandinavië misschien wel naast haar laatste ritzege uit loopbaan

Kim Cadzow uit Nieuw-Zeeland, uitkomend voor Jumbo-Visma, eindigde op 2 seconden als derde. Ludwig nam de leiding in het algemeen klassement over van Lorena Wiebes, de winnares van de eerste etappe. Ze verdedigt vrijdag in de derde rit een voorsprong van 8 seconden op Van Vleuten.

Van Vleuten ging in een lastige slotfase van de tweede etappe in de aanval. Ze kreeg steeds Ludwig mee en later sloten ook Cadzow en Greta Marturano aan. Cadzow ging als eerste aan voor de sprint, maar zag Ludwig en Van Vleuten over zich heen gaan. Van Vleuten kwam net iets tekort voor misschien wel de laatste zege uit haar loopbaan.

Tarling aan de haal met tijdrit van Renewi Tour

Joshua Tarling heeft de tweede etappe gewonnen van de Renewi Tour, die in het verleden door het leven ging als Eneco Tour en BinckBank Tour. De 19-jarige Brit van Ineos Grenadiers was de snelste in een tijdrit over 13,6 kilometer met start en aankomst in het Zeeuwse Sluis.

Tarling was 14 seconden sneller dan de Belg Tim Wellens. Yves Lampaert, eveneens uit België, eindigde met een achterstand van 18 seconden op de derde plaats. Tarling heeft de leiding in het algemeen klassement overgenomen van Jasper Philipsen, de Belgische winnaar van de eerste etappe.

Tarling werd eerder deze maand derde bij het WK tijdrijden. Hij veroverde als junior al eens de wereldtitel op die discipline. Tarling heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 14 seconden op Wellens. „We zijn hier met een sterke ploeg”, zei hij. „Ik ga mijn leidende positie verdedigen, maar hebben als ploeg ook andere opties. We gaan het zien.”

De Renewi Tour eindigt zondag met een rit over ruim 187 kilometer van Riemst naar Bilzen.