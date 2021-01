FC Groningen klopt Willem II na spectaculair slot

El Hankouri bracht FC Groningen kort na rust ook aan de leiding met een hard schot, waarna Ché Nunnely niet veel later gelijk maakte. In het laatste half uur gebeurde er veel; Willem II nam de leiding door een eigen doelpunt van Wessel Dammers, maar zag FC Groningen in de 84e minuut toch nog terugkomen via Ko Itakura.

Willem II kreeg diverse kansen op de overwinning, maar na een afgeslagen corner van de thuisploeg lag het achterin helemaal open. Alessio Da Cruz mocht op het Tilburgse doel af en legde af op El Hankouri, die FC Groningen de zesde zege van het seizoen bezorgde.