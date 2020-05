Sierhuis: ‘Matusiwa en Zeefuik zouden goed bij Stade Reims passen’

Zo werd Sierhuis vanuit de Franse club al een paar keer gepolst over Matusiwa en Zeefuik. ,,Niet vanuit directieniveau hoor, maar spelers en de fysio informeerden naar hun, vanwege de geruchten die over hun de rondte doen. Wat ik dan zeg? Dat ze hier goed uit de voeten kunnen, dat ze hier zouden passen. Ze hebben beiden veel fysieke kracht ‘vanuit de natuur’, ze kunnen hun tegenstanders opvreten. En ze kunnen goed voetballen.”

Dat het duo de aandacht heeft gewekt van onder meer Stade Reims vindt Sierhuis een logisch gevolg van hun verrichtingen in het vroegtijdig afgelopen seizoen. ,,Jongens uit de Ajax-opleiding die het goed hebben gedaan in de subtop van de Eredivisie? Daar zal veel interesse voor zijn.”

Sierhuis, Matusiwa en Zeefuik speelden ook in de jeugd van Ajax met elkaar samen. In 2016 werd het drietal landskampioen bij de A-junioren. Appie Nouri maakte destijds in een beslissingswedstrijd tegen PSV O19 uit een vrije trap de enige en winnende treffer.