Darter voor acht jaar geschorst wegens matchfixing

De Noord-Ier is schuldig bevonden aan matchfixing. Voor die eis kreeg hij een straf van zes jaar. Omdat hij niet meewerkte aan het onderzoek, hij hield zijn telefoongegevens achter, kreeg hij van de DRA nog eens anderhalf jaar aan zijn broek.

De bewuste partijen McKinstry vonden plaats in april en mei van dit jaar, werden online gespeeld en vielen niet plaats onder de auspiciën van dartsbond PDC. Het gaat om nederlagen tegen David Evans (5-0) en Wessel Nijman (5-1), waarbij sprake was van verdacht gokgedrag.

Nijman werd eerder al - in oktober - voor vijf jaar geschorst vanwege matchfixing. Er zijn geen aanwijzingen dat Evans de fout is gegaan.

McKinstry erkende op 17 oktober tijdens een hoorzitting dat hij tegen Evans bewust had verloren. Hij ontkende dat er in zijn partij tegen Nijman sprake was geweest van matchfixing.

„Ik heb een slechte beslissing genomen, op een slecht moment in mijn leven”, stelt McKinstry, de nummer 116 op de PDC Order of Merit, in een verklaring op Facebook. „Dit ga ik mezelf voor de rest van mijn leven kwalijk nemen. Ik hoop dat anderen, die zich eveneens in een slechte positie bevinden, dit zien en ervan leren. Ik ga hard werken, mij gedeisd houden en hopelijk kom ik uiteindelijk sterker terug.”