Sport Kort: Lakers en LeBron worden verrast

LeBron James zet een dribbel in. Ⓒ AFP

Basketbal: LA Lakers in eigen huis onderuit

07.32 uur: In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft Brooklyn Nets verrassend gewonnen bij LA Lakers. Met een 104-102-zege werd de zegereeks van vier van de Lakers beëindigd.

LeBron James was het meest trefzeker in Staples Center, maar zijn 29 punten bleken niet genoeg voor een zege. Spencer Dinwiddie nam namens de Nets 23 punten voor zijn rekening.

De Lakers begonnen het laatste kwart met een achterstand van 87-80, maar kwamen in de slotfase nog bijna langszij. Met nog negen seconden op de klok miste James een lay-up en in de laatste tellen leverde een poging van Anthony Davis, die toch 26 punten verzorgde, net geen driepunter op.

Dwight Howard ontbrak bij de Lakers vanwege een buikvirus. Voor de Nets, waar Garrett Temple niet meedeed door een enkelblessure, was het al de vierde zege in vijf duels.