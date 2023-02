PSV wint nu wél van Emmen en is kwartfinalist in KNVB-beker

Geholpen door een vroege voorsprong en een flinke blessuregolf bij FC Emmen speelde PSV ditmaal heel dominant in de eerste helft. Het verschil in wedstrijdbeeld met twee weken geleden was gigantisch voor rust. Waar FC Emmen op het eigen kunstgras PSV echt partij kon bieden, de ruimtes klein kon houden en daardoor veel duels won, was daar nu totaal geen sprake van. De Drenten verzopen in de ruimtes op het veld en werden van het kastje naar de muur getikt.

Het enige wat eraan ontbrak was een ruimere voorsprong dan de 2-0 marge bij rust door twee doelpunten van verdediger Jarrad Branthwaite. In de zevende minuut torende de boomlange Engelsman boven de Emmen-defensie uit en kopte hij raak uit een vrije trap van Joey Veerman. Zeven minuten later had hij mazzel toen een van richting veranderd schot buiten bereik van FC Emmen-goalie Mickey van der Hart het doel inrolde.

Na zijn vroege invalbeurt was er voor Patrick van Aanholt tegen FC Emmen een basisplaats. De Bosschenaar maakte een sterke indruk, kwam verdedigend geen moment in de problemen en blies aanvallend zijn partijtje mee met enkele goede voorzetten. Met het inruilen van Philipp Max voor Van Aanholt lijkt PSV er niet op achteruit te zijn gegaan. Het enige wat PSV moet hopen, is dat Max een beetje in de smaak valt bij Eintracht Frankfurt, waardoor de koopoptie wordt gelicht en PSV ook voor volgend seizoen kan doorschakelen op de linksbackpositie.

Jarrad Branthwaite opent de score met zijn hoofd. Ⓒ Pro Shots

Na de eenzijdige eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht voor PSV, maar een voetbalwedstrijd kan net zo snel omslaan als het weer op het IJsselmeer. Bekerkeeper Joël Drommel had nog helemaal niks te doen gehad, toen Mark Diemers vanuit het niets vanaf rand zestien de bal onhoudbaar in de bovenhoek pegelde. En zo was het ineens weer een wedstrijd. FC Emmen, dat inmiddels de snelle PSV-huurling Jeremy Antonisse in de ploeg had, toonde meer bravoure en PSV moest ineens echt aan de bak.

Opvallend gedurende een groot deel van het duel was hoe weinig Luuk de Jong in het spel voorkwam. De spits zat de afgelopen weken bepaald niet in een sterke fase en hikte al een tijdje tegen een goal aan. Die doelpuntendroogte kwam ten einde in de tweede helft tegen FC Emmen. Veerman bracht de bal hoog in de zestien, waar de ingevallen Thorgan Hazard de bal goed teruglegde op De Jong, die bekeken doel trof (3-1). Het was de eerste goal van de geroutineerde spits sinds de openingsgoal in de topper tegen Ajax drie maanden geleden en de zesde in 21 wedstrijden dit seizoen.

Mark Diemers in actie. Ⓒ Pro Shots

In de slotfase was er een mooi moment voor Olivier Boscagli. De Fransman maakte na bijna tien maanden afwezigheid door een kruisbandblessure zijn rentree in de hoofdmacht van PSV en werd door het thuispubliek verwelkomd met een massaal applaus en een liedje.