Hoe een bejaarde atletiekbaas zichzelf met miljoenen euro’s verrijkte

Lamine Diack staat de media te woord. Ⓒ ANP/HH

Hij is 87 en zit nu in de cel, schuldig bevonden aan corruptie. De Senegalees Lamine Diack was zestien jaar topman van de olympische sport nummer één, atletiek. Helaas staat Diack ook op het hoogste schavot als het aankomt op corruptie. Een miljoen euro om positieve dopingtests te laten verdwijnen, iemand?