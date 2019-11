Zieke Mihajlovic: ’Doodmoe van het huilen’

Op 13 juli maakte Mihajlovic bekend dat hij leukemie heeft. Sindsdien bleef het stil rond de coach van Bologna, maar nu had hij de pers uitgenodigd in het Sant Orsola-ziekenhuis, waar hij wordt behandeld. Hij had zich zelfs speciaal gekleed in het rood en blauw, de clubkleuren van Bologna. Net voor hij wilde beginnen met zijn praatje, werd hij verrast door zijn spelers, die een voor een het zaaltje binnenkwamen om hem te steunen. In tranen verwelkomde hij hen, maar wel met een kwinkslag. „Alles zullen ze eraan doen om toch maar niet te moeten trainen.”

Aanvoerder Blerim Dzemaili nam meteen het woord. „Coach, wij wilden vandaag gewoon bij jou zijn. Iedereen wil dat je weer gelukkig wordt. Daarom was onze plaats vandaag in dit ziekenhuis.”

Een emotionele Mihajlovic vertelde daarna over zijn zware strijd. „Het was de voorbije vier maanden zwaar. Wie deze ziekte aan den lijve heeft ondervonden, beseft hoe moeilijk die strijd is. Ik wil heel het medische team bedanken, zonder hun hulp zou ik dit gevecht niet kunnen winnen. Ik heb ontdekt dat er veel fantastische mensen rondlopen in deze wereld. Bedankt iedereen, vooral de Bologna-fans. Zij behandelen mij als hun eigen zoon. Misschien vergeet ik mensen te bedanken. Dat komt omdat ik doodmoe ben van al dat huilen.”

De selectie van Bologna,, met onder andere ’Mitta’ Dijks, bij de persco van hun coach aanwezig. Ⓒ Hollandse Hoogte

De spelers en fans van Bologna dragen hun zieke coach op handen. „Ik voel mij geen held. Ik ben nog altijd bang. Vier maanden in een ziekenhuiskamer moeten doorbrengen zonder een luchtje te kunnen scheppen, dat doet je iets. Maar om deze ziekte te overwinnen, moet je moed hebben. Ik hoop hieruit te komen als een betere man. In mijn vorige leven was geduld niet mijn sterkste punt. Vandaag de dag is geduld iets wat ik moet koesteren. Ik geniet van elke minuut.”

Bologna staat momenteel 15e in der Serie A. „Ik had er meer van verwacht”, aldus de zieke coach.„In sommige wedstrijden was ik ontgoocheld over de houding van de spelers. Vanaf nu moeten ze zich voor 200 procent geven. Dat is ook beter voor mijn verstandhouding met de verpleegsters hier. Soms durfden ze de kamer niet binnenkomen omdat ik te nerveus was als ik naar een wedstrijd keek.”