Makkelie: 'Zweet in handen en hartslag 180'

"De uitzondering is misschien de finale, maar dat weten we nu nog niet", zei hij bij de presentatie van de WK-arbiters in Zeist.

Veertig camera's

Makkelie is een van de dertien 'video assistant referees' (VAR) op de eindronde. Hij heeft een vaste plek in Moskou, waar de video-arbiters in een studio de beschikking hebben over wedstrijdbeelden van veertig camera’s. De VAR adviseert de scheidsrechter in het veld bij onder meer doelpunten, rode kaarten of buitenspelsituaties. "Ik zit straks met het zweet in mijn handen naar die camerabeelden te kijken en mijn hartslag is 180, want als ik iets zeg, moet het kloppen."

De 35-jarige Dordtenaar weet inmiddels waar hij over praat. Makkelie pionierde vanaf het begin mee met de KNVB om de videoarbiter groot te maken en mag zich na vijf jaar een van de meest ervaren ‘video assistant referees’ ter wereld noemen. "Ik heb me er altijd comfortabel mee gevoeld. Ik kan snel schakelen tussen beelden en situaties goed inschatten. De stress is veel groter dan wanneer je zelf op het veld staat, maar dat komt door de grote verantwoordelijkheid. Als ik als arbiter op het veld een fout maak, heb ik mezelf ermee. Als ik als videoscheidsrechter een fout doorgeef, krijgt de scheidsrechter de schuld."

Vervelend

De videoscheids kan ingrijpen bij doelpunten, strafschoppen, rode kaarten en persoonsverwisselingen (wanneer de verkeerde speler een kaart krijgt). "Ik vind dat we het in Nederland erg goed doen. Die fout onlangs bij de play-off tussen Sparta en Emmen was vervelend, maar bijna alle andere keren was er niets dan lof voor de videoref. Discussie blijft er altijd, want iedereen heeft een mening. Dus als je ingrijpt, hoop je altijd dat de mensen het snappen."