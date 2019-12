Werk aan de winkel voor Ljungberg: ’Ik herkende Arsenal niet’

„Alleen een overwinning kan de jongens weer wat vertrouwen geven”, zei de Zweed, die voorlopig de leiding heeft over het Londense elftal na het ontslag van manager Unai Emery. Ook met Ljungberg als eindverantwoordelijke op de bank ging Arsenal donderdag tegen Brighton & Hove Albion onderuit: 1-2.

„We waren er niet in de eerste helft. We speelden passief, zonder energie. Ik herkende Arsenal niet. Het leek of de jongens de bal liever niet wilden hebben. Ze oogden bang, ze bewogen amper, iedereen stond stil. Daar hebben we in de rust over gepraat”, zei Ljungberg. „Na een tactische aanpassing oogden we in de tweede helft plotseling weer als een team. We hebben Brighton 20 minuten onder druk gezet, een doelpunt gemaakt en we dachten dat we de wedstrijd konden winnen.”

Een van de twee treffers van Arsenal werd echter afgekeurd en in de slotfase moest het de 1-2 incasseren. „Ik weet zeker dat als we er een overwinning uit kunnen slepen, dat we uit deze situatie gaan komen”, aldus Ljungberg.

Na vijftien duels staan The Gunners op een teleurstellende tiende plaats. De Londense club heeft slechts negentien punten bij elkaar gesprokkeld. Maandag 9 december gaat Arsenal op bezoek bij stadsgenoot West Ham.

Overwintering in de Europa League kan Arsenal daarentegen haast niet meer ontgaan. De Londenaren staan bovenaan in groep F en spelen donderdag 12 december hun laatste groepsduel uit tegen Standard Luik. De eerdere confrontatie met de Belgen won Arsenal met ruime cijfers (4-0). Alleen als de formatie van Ljunberg met vijf doelpunten verschil verliest en Eintracht Frankfurt thuis wint van Vitoria de Guimaraes, dan is overwintering van de baan.

