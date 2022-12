Internationale waardering voor prestaties Van Dijk en Miedema in 2022

Achter het duo staat Thibaut Courtois in de goal, terwijl Alan Walker en Theo Hernandez zijn aangewezen als de vleugelverdedigers. Op het middenveld staan Casemiro en Luka Modric met de meer aanvallend ingestelde krachten van Lionel Messi en Kevin De Bruyne. Karim Benzema en Kylian Mbappé vormen het spitsenkoppel.

Champions League-winnaar Real Madrid is zodoende de hofleverancier met Courtois, Modric en Benzema, terwijl Casemiro tot de zomer ook het maagdelijk wit droeg.

Van Dijk kende een zeer succesvolle eerste helft van 2022. Hij won met Liverpool zowel de League Cup als de FA Cup, terwijl de finale van de Champions nipt werd verloren van Real Madrid dankzij een uitblinkende Courtois. In de Premier League kwamen The Reds een punt tekort voor de titel.

De tweede helft van het jaar verliep wat moeizamer voor de verdediger. Liverpool kwam pas vlak voor de WK-stop echt op stoom in de Premier League, waardoor de achterstand in de competitie al vijftien punten is op koploper Arsenal. Tijdens het WK met Oranje miste hij in de kwartfinale tegen Argentinië de eerste strafschop.

Miedema zesde van de wereld

Bij The Guardian is Vivianne Miedema voor de vierde keer op rij opgenomen in de top10 van beste voetbalsters op aarde. De aanvalsleider van het Nederlands elftal en Arsenal staat daar op de zesde plek. Die plek bezette ze ook al in 2019, waarna ze zelfs twee jaar op rij tweede werd. De Spaanse Alexia Putellas van FC Barcelona - die eerder dit jaar al de Ballon d’Or won - topt de lijst nog voor Beth Mead, die onder leiding van Sarina Wiegman Europees kampioen werd met Engeland. Mead is tevens de partner en ploeggenoot van Miedema.

Vivianne Miedema. Ⓒ ANP/HH

Miedema liep afgelopen week een zware kruisbandblessure op bij Arsenal, waardoor ze de rest van het seizoen inclusief het WK mist. „Ik schat de kans nihil dat Vivianne mee kan doen aan het WK”, zei bondscoach Andries Jonker. Zelf gaf ze de hoop nog niet helemaal op. „Als er een wonder gebeurt, dan sta ik er misschien. Maar ik ga er niet van uit.”

Naast Miedema zijn er nog vier Nederlandse spelers opgenomen in de top 100 van The Guardian. Het om Lieke Martens (42), Jill Roord (60), Daniëlle van de Donk (75) en Daphne van Domselaar (95).