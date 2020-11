Video: Zlatan Ibrahimovic bezorgt AC Milan de winst met wondergoal

Milan kwam in de eerste helft op voorsprong via Franck Kessié. De aanvaller werd goed aangespeeld door Ibrahimovic en haalde hard uit. Udinese kwam vlak na rust op gelijke hoogte uit een strafschop, nadat de scheidsrechter een overtreding had gezien van Alessio Romagnoli. Rodrigo De Paul schoot raak.

In de 83e minuut kreeg Ibrahimovic de bal aangespeeld, maar was het een verdediger van Udinese die de bal hoog wegwerkte. Met een soort omhaal waarin hij de bal van zijn voet liet vallen verraste de Zweed doelman Juan Musso alsnog.

Bij Udinese begonnen Thomas Ouwejan, Hidde ter Avest, Bram Nuytinck en Marvin Zeegelaar op de bank. Ouwejan viel in de tweede helft in.

