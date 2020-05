Podolski trots op Bundesliga: ’We hebben bewezen het te kunnen’

„Wij als Duitsers, als Bundesliga, hebben eens te meer bewezen dat we het kunnen”, betoogt de huidige spits van de Turkse club Antalyaspor. „We hebben de discipline ervoor, de organisatie en de saamhorigheid. Daarom ben ik heel blij dat onze competitie deze zaterdag weer is begonnen.”

Podolski, die in 2014 met de Duitse ploeg de wereldtitel veroverde, moet in Turkije vanwege de coronacrisis nog even geduld hebben. Vooralsnog is 12 juni de datum waarop de clubs uit de hoogste profdivisie zich richten voor de hervatting van het seizoen. „Maar niets is wat dat betreft al zeker in Turkije”, zegt Podolski, die in Turkije niet onbekend is met het spelen in lege stadions, als sanctie wegens supportersrellen.

„Je krijgt er een vreemd gevoel bij. Voetbal met fans is anders dan zonder. De supporters horen er gewoon bij. Dat gemis zal de komende dagen en weken ook in Duitsland nog goed merkbaar zijn.”