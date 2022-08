PSV verslaat Emmen ruim zonder met krachten te smijten

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Na de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (5-3 winst) en de heenwedstrijd tegen AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League waarin PSV diep had moeten gaan (1-1) was het de vraag hoe de ploeg voor de dag zou komen tijdens de eerste speelronde van de Eredivisie. Met Xavi Simons in de ploeg, en Guus Til en Ibrahim Sangaré op de bank volgde het antwoord op die vraag al snel: behoorlijk fris.

Al na een dik half uur stond er 3-0 op het scorebord, waarbij Maikel Kieftenbeld een behoorlijke duit in het zakje deed nadat Johan Bakayoko voor 1-0 had gezorgd. Kieftenbeld passeerde Emmen-goalie Eric Oelschlägel, die even daarvoor ook al was ’getest’ door zijn ploeggenoten Jari Vlak en Jeff Hardeveld.

Cody Gakpo zorgde vervolgens voor 3-0, en kort na rust direct ook voor 4-0. Het zal Van Nistelrooy opluchting hebben bezorgd, maar tegelijkertijd de nodige grijze haren met het oog op de transferdeadline die in het geval van de aanvaller nog gevaarlijk ver weg is.

PSV kon het duel bij die comfortabele stand rustig uitvoetballen en daarbij de nodige belangrijke benen sparen. Ole Romeny gaf de meegereisde fans uit Emmen toen de thuisploeg het wel geloofde nog wat om voor te juichen, door de eerste de beste echte kans van zijn ploeg langs Walter Benitez te schieten. Romeny had met twee treffers huiswaarts kunnen keren, maar vond bij zijn tweede doelpoging de nieuwe doelman van PSV op zijn weg.

De Jong: ’Slordig begonnen’

Aanvoerder Luuk de Jong vond dat PSV ondanks de ruime zege soms toch wat slordig speelde. „We begonnen gewoon niet goed”, zei de spits bij ESPN. „Na de openingstreffer hadden we gelukkig wel een periode waarin het beter ging. De zege was goed, wel jammer dat we nog een doelpunt tegen kregen.”

Wel bleek dat er andere belangen meespeelden, zei ook De Jong. Over enkele dagen voetbalt PSV in de kwalificatie van de Champions League tegen AS Monaco. „Veel jongens kregen met het oog op dat duel de nodige rust”, aldus De Jong. Hij zelf verliet het veld pas enkele minuten voor het einde. „Ik voel me fit. Wat dat betreft hoefde ik er niet eerder uit.”