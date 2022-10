Mateschitz vond Verstappen in 2017 al ’één van de allergrootsten’

Premium Autosport

Verstappen is overleden Mateschitz dankbaar: ‘Moment dat ik nooit zal vergeten’

De kwalificatie in Austin, om over de hele soap rond het budgetplafond nog maar te zwijgen, was even totaal niet belangrijk meer. Max Verstappen sprak mooie woorden over de overleden Dietrich Mateschitz, de man die uiteindelijk het lef had om de Nederlander op 17-jarige leeftijd te laten debuteren i...