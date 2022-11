Slordig België knokt zich op WK met grote moeite langs dapper Canada

Voor Canada was het de tweede WK-deelname in de historie en de eerste sinds 1986. Het land, dat over vier jaar samen met de Verenigde Staten en Mexico het WK organiseert, was de verrassende winnaar van de WK-kwalificatie in de CONCACAF-zone. De grote blikvanger van het Canadese voetbal is Alphonso Davies, de 22-jarige Bayern München-aanvaller, die een plaag was voor de trage Belgische defensie.

Canada kwam, aangemoedigd door een grote schare meegereisde fans, furieus uit de startblokken. In de 11e minuut kreeg de ploeg van bondscoach John Herdman een megakans om de score te openen. De VAR attendeerde arbiter Janny Sikazwe op hands. De Zambiaan werd beroemd door op de Afrika Cup bij een wedstrijd tot tweemaal toe te vroeg af te fluiten. Davies kreeg de uitgelezen kans om de Canadezen de eerste WK-treffer ooit te bezorgen, maar stuitte op de Belgische doelman Thibaut Courtois.

Courtois stopt de strafschop van Davies Ⓒ ANP/HH

Piept en kraakt bij oude Duivels

De Canadese ploeg zette zich snel over de teleurstelling heen en maakte het België ongelofelijk moeilijk door goed druk te zetten en telkens snel eruit te komen. Het piepte en kraakte bij de oude Rode Duivels, die met zes dertigers en twee 29-jarigen aan de wedstrijd waren begonnen. De enige jongeling die leek af te koersen op een basisplaats, verdediger Zeno Debast, had toch plaats moeten maken voor Leander Dendoncker.

Op het middenveld bij Canada was een belangrijke rol weggelegd voor oud-PSV’er Atiba Hutchinson, die inmiddels 39 is, maar met zijn tactisch inzicht van grote waarde is voor het jonge team. Canada maakte veel indruk met het enthousiaste aanvalsspel, maar in de laatste fase waren de Noord-Amerikanen niet rustig genoeg. Goede kansen waren niet besteed aan Davies, Jonathan David en Tajon Buchanan, speler van Club Brugge.

Toby Alderweireld en Kevin De Bruyne waren het duidelijk niet eens met elkaar. Ⓒ ANP/HH

Stormende Canadezen

Buiten twee schietkansen voor Michy Batshuayi, de vervanger van de vanaf de tribune toekijkende Romelu Lukaku, konden de Belgen daar niks tegenover stellen, maar net voor rust werd het toch 1-0. Toby Alderweireld stuurde met een perfecte lange bal Batshuayi weg in de diepte en de spits rondde behendig af. Met Amadou Onana en Thomas Meunier in de ploeg probeerde België na rust meer grip op de wedstrijd te krijgen, maar Canada bleef stormen.

In de laatste fase bleef het echter ook te nauwkeurig wat de Canadezen lieten zien, getuige de 22 doelpogingen zonder succes, zodat de Belgen met de nodige moeite overeind bleven en zich kunnen gaan opmaken voor de tweede groepswedstrijd tegen Marokko.

Belgische doelman Courtois: het moet beter

Niet goed voetballen en toch winnen. „Dat is prima”, zei doelman Thibaut Courtois nadat hij met België in de eerste groepswedstrijd op het WK voetbal in Qatar Canada met 1-0 had verslagen. Maar de keeper van Real Madrid was ook kritisch. „Als we verder willen komen op dit WK moeten we echt beter gaan spelen.”

België was Courtois dankbaar omdat hij al vroeg in de wedstrijd, tegen de sterk aandringende Canadezen, een strafschop had gestopt. „We wisten dat Canada een lastige ploeg heeft, met name fysiek zijn ze sterk. Op bepaalde momenten waren ze ook beter en kwamen wij er moeilijk uit. Maar in de tweede helft hebben we geen kans meer weggegeven”, zei Courtois voor de omroep VRT. België leidde toen al door een doelpunt van Michy Batshuayi.

Zondag is Marokko de volgende tegenstander. Courtois: „Dan 3 punten pakken en we zijn geplaatst.”

Bondscoach Roberto Martínez gaf ook toe dat Canada grote delen van de wedstrijd de betere ploeg was geweest. „Ze wisten heel goed wat ze wilden doen. Ze speelden heel direct, met veel snelheid”, vertelde Martínez bij de VRT. „Ik ben blij dat we toch gewonnen hebben. Omdat we erin geloofden, dankzij onze ervaring en door een goede doelman die ons in de wedstrijd hield. Deze overwinning is eigenlijk belangrijker dan een zege met goed spel. Het toernooi is nog maar vier dagen bezig en er hebben al enkele toplanden verloren. Het was niet goed, maar als je dan toch kunt winnen, kun je daar op voortbouwen.”