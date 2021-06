Roger Federer beslist na Wimbledon over deelname aan Olympische Spelen

„Ik zou nog steeds graag aan de Spelen deelnemen, over een paar weken weten we meer”, zei Federer, die op de slotdag van de Spelen op 8 augustus 40 wordt. Hij bezit reeds een olympische dubbeltitel en pakte zilver in het enkelspel.

Zijn enige voorbereidingstoernooi in Halle verliep niet goed. Federer, achtvoudig winnaar op Wimbledon, werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Canadees Felix Auger-Aliassime. Toch keek hij optimistisch vooruit. „Ik weet dat ik een kans heb, ik voel me mentaal sterk”, aldus Federer, die in de eerste ronde de Fransman Adrian Mannarino treft. Na twee knieoperaties en een lange revalidatie trok hij zich op Roland Garros uit voorzorg terug voor de achtste finale.

Kerber met titel Bad Homburg naar Wimbledon

Angelique Kerber heeft het grastoernooi in Bad Homburg op haar naam geschreven. De 33-jarige Duitse, als vierde geplaatst in de Duitse stad, versloeg in de finale in twee sets de Tsjechische Katerina Siniakova met 6-3 6-2.

Voor Kerber, momenteel de nummer 28 van de wereldranglijst, is het de dertiende titel in haar carrière en de eerste sinds haar titel op Wimbledon in 2018. De Duitse kende een moeizaam seizoen tot dusverre. In de aansloop naar de Australian Open moest ze lang in quarantaine vanwege coronabesmettingen in de vluchten naar Australië. Op het grand slam verloor ze toen in de eerste ronde. Daarna won Kerber ook maar weinig partijen.

Tegen Siniakova benutte ze in beide sets meer breakpoints. Op 5-2 in de tweede set sloeg Kerber op haar derde matchpoint toe. „Dit is een heel speciale zege. Het is zeker geen gemakkelijke tijd voor mij geweest de laatste maanden”, zei Kerber, waarna ze haar begeleiders bedankte. „Dat vertrouwen en die steun heb ik de laatste maanden echt nodig gehad.”