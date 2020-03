Emotionele broer vertelt over toestand Nouri: ‘Vaak is er een glimlach’

,,Het gaat goed met Appie. Ja, wat is goed? Hij is wakker, hij slaapt, hij eet, hij boert, maar het is niet zo dat hij zijn bed uitkomt. Op goede momenten is er een vorm van communicatie, dan beweegt hij met zijn wenkbrauwen. Dat kan hij alleen niet lang volhouden, dat lijkt topsport voor hem te zijn.”

Sinds Nouri ’thuis’ is, gaat het een stuk beter dan toen hij nog in een ziekenhuis of verpleeghuis lag, zo stelt Abderrahim. ,,Appie is zich bewust van waar hij is. Het doet hem goed dat hij bij zijn familie in vertrouwde omgeving is.”

Nouri woont in een speciale woning, nabij het ouderlijk huis. Er is 24/7 iemand bij hem. De familie verzorgt hem. ,,We doen alsof hij niet ziek is. We praten met hem, nemen hem mee in gesprekken en kijken voetbal met hem. We merken dat hij dat fijn vindt. Soms is het ook emotioneel, maar vaak is er glimlach. Dat doet ons goed.”

Nouri werd in de zomer van 2017 tijdens een oefenwedstrijd van Ajax in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. De voetballer liep daarbij ernstig en blijvend hersenletsel op.