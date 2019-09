Moerenhout heeft volste vertrouwen in selectie voor WK wielrennen

Dit achttal rijdt eind september de wegwedstrijd om de regenboogtrui. Van Baarle en Van Emden komen enkele dagen eerder ook uit in de tijdrit. „We hebben zowel voor de mixed relay, de tijdrit als de wegkoers een mooie ploeg kunnen samenstellen waarmee we op jacht gaan naar eremetaal”, lichtte Moerenhout zijn groep toe. „Ik heb het volste vertrouwen in de individuele en teamkwaliteiten van deze sterke lichting renners.”

Vrouwen

Bij de vrouwen rijden in de wegwedstrijd Anna van der Breggen, Chantal Blaak, Lucinda Brand, Amy Pieters, Floortje Mackaij, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en Marianne Vos. In de individuele tijdrit komen Van Vleuten, Van der Breggen en Brand aan de start.

„Het is geen verrassing dat we tot de favorieten behoren”, zei bondscoach Loes Gunnewijk. „We staan met het sterkst mogelijke team aan de start, waarbij we in de wegwedstrijd met verschillende scenario’s de koers hopelijk in ons voordeel kunnen beslissen. Vanzelfsprekend is het team enorm gemotiveerd.”

Mixed relay

Voor de mixed relay, de gemengde wedstrijd, zijn Pieters, Brand, Riejanne Markus, Van Emden, Koen Bouwman en Mollema naar voren geschoven.