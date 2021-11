Georginio Wijnaldum ziet heldenrol in blessuretijd in rook opgaan

Nadat Christopher Nkunku Leipzig op een voorsprong had gezet en André Silva een penalty had gemist namens de thuisploeg was het de beurt aan Wijnaldum voor zijn eerste doelpunt in het shirt van PSG. Op aangeven van Kylian Mbappé trok de Oranje-international de stand gelijk.

Twintig minuten later was Marquinhos de man van de assist bij de tweede treffer van Wijnaldum. Deze keer rondde de Oranje-international koppend af. In de 92e minuut kwam Leipzig langszij dankzij een rake strafschop van Dominik Szoboszlai.

Gini Wijnaldum is de van bij PSG. Ⓒ ANP/HH

Manchester City

Manchester City kwam in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge (4-1) na een kwartier op voorsprong dankzij Phil Foden. Amper 2 minuten later was het alweer gelijk door een zeer onfortuinlijke treffer van John Stones in eigen doel. Met een kopbal zette Riyad Mahrez de thuisclub opnieuw op voorsprong waarna invaller Raheem Sterling het duel besliste. Gabriel Jesus bepaalde in de extra tijd de eindstand op 4-1.

Nathan Aké bleef bij City op de bank. Ruud Vormer en Noa Lang waren basisspelers bij Club Brugge. Bas Dost viel in de 78e minuut in voor Lang.

In poule A leidt door Manchester City met 9 punten, gevolgd door Paris SG (8 punten) en Club Brugge (4 punten). Leipzig pakte dankzij de late remise tegen PSG het eerste punt.