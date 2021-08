Marco van Ginkel hekelt keuzes: ’Niet blij met mijn wissel’

„We hebben wel een paar kansjes gehad, maar het was net niet. In de rust hadden we er nog alle vertrouwen in dat we die goal zouden gaan maken. Zij zouden vermoeid worden als we de bal goed zouden laten rondgaan. Maar we maakten fouten en hadden onnodig balverlies. We wilden ze kapot tikken, maar dat hebben we te weinig gedaan”, zei de aanvoerder tegenover RTL7.

Grote jongens naar voren

„En er waren op het laatst ook zo weinig ideeën om een doelpunt te maken. Je moet de grote jongens voorin brengen en ballen vanaf de zijkant voorgeven. Maar dat is bijna niet gebeurd”, treurde de aanvoerder van de Eindhovenaren. „Ik zou er een paar naar voren gooien, denk ik.”

Zelf maakte hij die slotfase mee vanaf de reservebank. Van Ginkel moest net als Noni Madueke twintig minuten voor tijd naar de kant, maar hun vervangers Armindo Bruma en Yorbe Vertessen konden PSV niet aan de bevrijdende goal(s) helpen.

Slimmer

„Nee, ik had geen last”, zei de middenvelder toen hem werd gevraagd of hij wellicht daarom gewisseld werd. „Ik was er dan ook niet blij mee. De spelers van Benfica hebben op de grond gelegen, tijd gerekt, en het gewoon slimmer gedaan dan wij.”

De uitschakeling kwam hard aan, merkte Van Ginkel in de kleedkamer. „Dit is heel teleurstellend, voor de hele groep. Iedereen had de hoop en wil de Champions League te halen. Teleurstelling speelt nu een hele grote rol, ik denk woensdag ook nog. Daarna moet de knop weer om. Dit zal een paar dagen heel lastig zijn, maar daarna ga je weer voor de volgende prijs. Uiteindelijk heb je niets nu.”

Schmidt: ’Geen ploeg voor hoge voorzetten’

Trainer Roger Schmidt wilde niet ingaan op de kritiek van Van Ginkel. „We hebben in de hele kwalificatie als team goed gespeeld”, liet Schmidt weten. „Natuurlijk moet ik als coach beslissingen nemen. Wij hebben een team dat met goed voetbal tot kansen moet komen. We zijn geen ploeg die met lange en fysiek sterke spelers in het centrum uit hoge voorzetten met kopballen kan scoren. Maar vorige week waren we in Portugal de betere ploeg en nu weer. In het voetbal krijg je echter soms niet wat je verdient. Dat zullen we moeten accepteren.”

Schmidt vervolgt: „Het was een zware en intense wedstrijd, met veel strijd en zonder veel uitgespeelde kansen. Dat is normaal op dit niveau. Na de rode kaart voor Benfica werd het moeilijk voor ons om oplossingen te vinden, omdat ze met heel veel man in de verdediging gingen spelen. We hebben niet veel kansen gecreëerd, maar uiteindelijk hadden we er minimaal één van moeten benutten. Daar hadden we dan ook weer extra energie uit kunnen halen. Maar helaas hebben we niet gescoord en daardoor liggen we nu uit de Champions League.”

Madueke

De trainer van PSV vond niet dat hij fout had gewisseld. „We hadden nieuwe energie nodig, frisheid. Veel spelers zijn niet gewend deze wedstrijden te spelen. Ik kan Noni Madueke niet laten staan omdat hij de vorige weken zo goed heeft gespeeld”, zei Schmidt. „Benfica is een ervaren ploeg en kan goed compact verdedigen. Wij hebben een team dat voetballend de oplossing moet zoeken. Dat is niet makkelijk met weinig ruimte. We waren niet zo goed vandaag, niet zo goed als in de vorige kwalificatiewedstrijden.”

