Wielerploeg Intermarché-Wanty bevestigt komst Van der Hoorn

26 DECEMBER 2020

Wielrennen: Intermarché-Wanty bevestigt komst Van der Hoorn

17.19 uur: Taco van der Hoorn komt volgend jaar uit voor Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. De Belgische ploeg uit de WorldTour bevestigde zaterdag de komst van de Nederlander die de afgelopen jaren voor Jumbo-Visma reed. Nadat Van der Hoorn daar geen nieuw contract had gekregen sloot hij zich aan bij BEAT Cycling. Maar het aanbod uit België veranderde zijn plannen.

„Mijn doelen en capaciteiten zullen binnen dit team uitstekend tot hun recht komen. Een dienende rol ligt me, maar het zelf op zoek gaan naar de winst intrigeert me evenzeer”, zegt de 27-jarige inwoner van Wageningen. „Het is een perfecte uitdaging en ik kijk ook uit naar mijn eerste grote ronde, waar ik me met de typische koersstijl van deze ploeg wil tonen.”

Van der Hoorn, die bij zijn nieuwe ploeg met Aike Visbeek een landgenoot als ploegleider treft, reed twee jaar bij Jumbo-Visma en daarvoor eenzelfde periode bij Roompot - Nederlandse Loterij. In 2018 won hij een rit in de BinckBank Tour.

Basketbal: Lakers nu wel naar winst

09:05 uur Na de nederlaag tegen stadgenoot LA Clippers van dinsdag heeft titelverdediger Los Angeles Lakers vrijdag de eerste zege van het seizoen geboekt. In een productieve bui kwam de ploeg met het sterrenkoppel Anthony Davis en LeBron James tot een 138-115-overwinning bij Dallas Mavericks.

Davis was verantwoordelijk voor 28 punten, James kwam tot 22 punten, 10 assists en 7 rebounds in de 31 minuten dat hij in het veld stond. De op de bank begonnen Montrezl Harrell had ook 22 punten achter zijn naam.

„We hebben aanvallend veel vuurkracht”, zei Lakers-coach Frank Vogel. Hij wil zuinig zijn met James die woensdag zijn 36e verjaardag viert. De winnaar van het afgelopen door corona verlate seizoen heeft niet eerder zo’n korte periode gehad waarin het zich moest voorbereiden op een nieuwe jaargang van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA.

25 DECEMBER 2020:

Basketbal: Miami Heat herstellen zich in tweede duel

22.40 uur: Miami Heat, verliezend finalist van het vorige seizoen, heeft de tweede wedstrijd van het nieuwe NBA-seizoen wel gewonnen. Na de eerdere nederlaag tegen Orlando werd New Orleans Pelicans met 111-98 verslagen. Bij de rust stond de Heat dertien punten (66-53) voor.

Duncan Robinson scoorde zeven driepunters en had met 23 punten een aanzienlijk aandeel in de zege. Zion Williamson (32) en Brandon Ingram (28) deden het in dat opzicht bij New Orleans nog beter. Voor New Orleans betekende het de eerste nederlaag, na de overwinning op Toronto.

Atletiek: Millrose Games in New York afgelast

17.25 uur: Het prestigieuze festijn Millrose Games, dat op 13 februari in New York zou worden gehouden, gaat niet door. De organisatoren lieten weten dat het evenement vanwege de coronacrisis is afgelast.

De wedstrijd zou in 2021 voor het eerst onderdeel zijn van de World Athletics Indoor Tour. „Het was een moeilijke beslissing de iconische Millrose Games te annuleren”, aldus de organisatie. „Maar gezien de situatie rond de volksgezondheid vinden we het beter te wachten tot 12 februari 2022 voor de volgende editie.”

Voetbal: Rodrygo langdurig langs de kant bij Real Madrid

16.32 uur: Real Madrid speelt voorlopig zonder Rodrygo. Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat de 19-jarige Braziliaan een spier- en peesblessure heeft in zijn rechterhamstring, zo liet de club weten.

Volgens Spaanse media gaat het herstel mogelijk tot drie maanden duren. Real Madrid heeft hierover vooralsnog geen uitspraken gedaan.

Rodrygo blesseerde zich afgelopen woensdag in de competitiewedstrijd tegen Granada. Nog voor rust verliet hij het veld per brancard. Dit seizoen speelde Rodrygo tot dusver zeventien wedstrijden. Daarin scoorde hij één keer. In de zomer van 2019 nam Real Rodrygo over van het Braziliaanse Santos.

Voetbal: Twee spelers Manchester City testen positief op corona

12.49 uur: Gabriel Jesus en Kyle Walker van Manchester City hebben positief getest op het coronavirus.

Ze ontbreken daarom dit weekeinde in het duel in de Premier League met Newcastle United, zo laat de club weten.

Ook twee leden van de begeleidende staf van de Engelse titelkandidaat zijn na een positieve test in isolatie gegaan.

Voetbal: Sheffield vier maanden zonder voetballer Berge

10.05 uur: Sheffield United moet het in de Premier League zo’n vier maanden zonder Sander Berge doen. De Noorse middenvelder heeft een operatie aan zijn linkerbeen ondergaan, zo heeft trainer Chris Wilder gezegd.

De 22-jarige speler liep de blessure vorig weekend op in het verloren duel met Manchester United.

Sheffield is bezig aan een moeizaam seizoen in Engeland. De club staat op de laatste plaats en wacht nog op de eerste overwinning.

Tennis: Mischa Zverev ’teamchef’ Duitse tennissers in Melbourne

09.21 uur: Mischa Zverev is ’teamchef’ van de Duitse tennissers bij het toernooi om de ATP Cup, dat begin februari wordt gehouden. Hij is de oudere broer van de Duitse nummer 1 Alexander Zverev.

Boris Becker en Michael Kohlmann deelden vorig jaar nog de functie. Becker, voormalig nummer 1 van de wereld, heeft deze baan echter neergelegd. Kohlmann, ook de captain van het Duitse team van de Davis Cup, heeft vanwege de coronacrisis besloten niet naar Australië af te reizen.

De ATP Cup is een toernooi voor landenteams dat dit jaar voor het eerst werd gehouden.