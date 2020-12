Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Mischa Zverev ’teamchef’ Duitse tennissers in Melbourne

09.21 uur: Mischa Zverev is ’teamchef’ van de Duitse tennissers bij het toernooi om de ATP Cup, dat begin februari wordt gehouden. Hij is de oudere broer van de Duitse nummer 1 Alexander Zverev.

Boris Becker en Michael Kohlmann deelden vorig jaar nog de functie. Becker, voormalig nummer 1 van de wereld, heeft deze baan echter neergelegd. Kohlmann, ook de captain van het Duitse team van de Davis Cup, heeft vanwege de coronacrisis besloten niet naar Australië af te reizen.

De ATP Cup is een toernooi voor landenteams dat dit jaar voor het eerst werd gehouden.

Wielersport: Aldag wordt ploegleider bij team van Poels

22:19 uur De Duitse oud-wielrenner Rolf Aldag wordt ploegleider bij Team Bahrain, de ploeg van Wout Poels. Aldag werkte dit jaar bij de vrouwenploeg Canyon-SRAM. De 52-jarige Duitser reed zelf jarenlang voor de Duitse Telekom-ploeg.

Aldag bekende in 2007 tegelijk met zijn voormalige teamgenoot Erik Zabel dat ze in de jaren 90 doping hadden gebruikt bij Telekom. Beiden boden publiekelijk hun excuses aan. Meer oud-renners van de ploeg volgden, onder wie Bjarne Riis, de Tourwinnaar van 1996.

Alle dopingonthullingen leidden tot het vertrek van hoofdsponsor T-Mobile, de opvolger van Team Telekom. Aldag was toen al ploegleider geworden. Hij bleef actief bij de opvolger van T-Mobile en werkte later ook voor Quick-Step en MTN-Qhubeka. Na een jaar in het vrouwenpeloton keert de Duitser nu terug in de WorldTour voor mannen.

Voetbal: Zeker elf Europese landen op WK voor voetbalsters in 2023

17:13 uur Aan het volgende WK voor voetbalsters in 2023 doen zeker elf landen uit Europa mee. Dat kunnen er zelfs twaalf worden, want na de Europese kwalificatiereeks worden in een intercontinentale play-off (met één land uit Europa) nog eens drie tickets voor de mondiale eindronde verdeeld. De FIFA heeft het deelnemersveld voor het volgende WK uitgebreid van 24 naar 32 landen.

De Nederlandse voetbalsters debuteerden in 2015 op de mondiale eindronde. Vorig jaar wisten ze op hun tweede WK, in Frankrijk, de finale te bereiken. De Amerikaanse vrouwen waren daarin met 2-0 te sterk en prolongeerden hun wereldtitel.

Het WK van 2023 wordt gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland. De twee gastlanden zijn al zeker van deelname. Het FIFA-bestuur maakte vlak voor kerst bekend hoe de overige startbewijzen verdeeld gaan worden. Europa mag elf landen afvaardigen, twee meer dan in 2019. Azië levert zes landen (waaronder Australië), Afrika vier, Zuid-Amerika drie en Oceanië één (Nieuw-Zeeland). De Concacaf, de bond voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, mag ook vier landen naar het WK laten gaan.

De drie resterende tickets worden verdeeld op een toernooi waar tien landen aan meedoen, waarvan één uit Europa. In drie groepen strijden de deelnemers in een knock-outsysteem om kwalificatie voor het WK. Dat toernooi wordt gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland en dient als test voor het WK. De twee gastlanden spelen gedurende dat kwalificatietoernooi oefenwedstrijden tegen de deelnemende landen die ’vrij’ zijn.

Voetbal: FIFA schrapt twee WK’s voor voetbaltalenten in 2021

17:08 uur De mondiale voetbalfederatie FIFA heeft twee WK’s geschrapt die voor komend jaar op het programma stonden. Het WK voor spelers onder 20 jaar en het WK onder 17 jaar gaan in 2021 niet door. De Nederlandse voetbaltalenten zouden meedoen aan het WK onder 20 in Indonesië. Het WK voor de talenten tot 17 jaar zou in Peru worden gehouden.

Het FIFA-bestuur heeft besloten om Indonesië en Peru wel alvast aan te wijzen als gastlanden van de WK’s voor dezelfde leeftijdsklassen in 2023. Vanwege de coronapandemie was het niet mogelijk om een normale kwalificatiereeks af te werken richting beide toernooien.

Oranje onder 19 zou dit jaar meedoen aan het EK in Noord-Ierland, waar tickets waren te verdienen voor het WK onder 20 van 2021. Het EK ging vanwege de coronacrisis echter niet door. De UEFA besloot de vijf beste landen op de zogeheten coëfficiëntenlijst, waaronder Nederland, af te vaardigen naar het WK.

Voetbal: Tottenham komende duels zonder Argentijn Lo Celso

15.08 uur: Tottenham Hotspur kan de laatste wedstrijden van dit jaar en de eerste duels van het nieuwe jaar niet beschikken over Giovani Lo Celso. De Argentijnse middenvelder viel zondag in de verloren thuiswedstrijd tegen Leicester City kort na rust uit met een hamstringblessure.

„Gio is niet fit. Ik weet niet precies wanneer hij terugkeert, maar zeker niet de komende twee weken”, aldus trainer José Mourinho in zijn vooruitblik op de wedstrijd van zondag tegen Wolverhampton Wanderers.

Tottenham haalde uit de laatste drie competitiewedstrijden maar 1 punt en is daardoor afgezakt naar de zesde plaats. De achterstand op koploper Liverpool is 6 punten.

Voetbal: Trainer Fulham mist duel met Southampton vanwege corona

14.49 uur: Scott Parker zit zaterdag niet op de bank als Fulham het in de Premier League tegen Southampton opneemt. De trainer van de Londenaren verblijft voorlopig in isolatie omdat iemand uit zijn huishouden besmet is met het coronavirus. Assistent Stuart Gray vervangt hem.

Parker testte zelf negatief en neemt woensdag tegen Tottenham Hotspur wel weer plaats in de dug-out.

Fulham staat op de achttiende plaats in de Premier League met 10 punten.

Voetbal: PSV’er Gutiérrez wil er bij hervatting Eredivisie weer bij zijn

11.28 uur: Érick Gutiérrez gaat er vanuit dat hij de eerste wedstrijd na de winterstop weer tot de selectie van PSV behoort. De Mexicaanse middenvelder heeft na drie maanden blessureleed de groepstraining hervat. „Ik kruip weer richting het moment dat ik volledig fit ben”, zegt hij.

Gutiérrez onderging halverwege september een enkeloperatie. De nieuwe trainer Roger Schmidt voerde veel gesprekken. „Ik was niet gewend dat een trainer zoveel met een geblesseerde speler praat. Hij vertelde me dat ik rustig moest blijven, dat het goed komt en dat ik sterk terugkom. Dat geeft me natuurlijk veel vertrouwen”, aldus Gutiérrez.

PSV hervat de competitie 10 januari met een uitwedstrijd tegen Ajax. Gutiérrez denkt dat hij dit seizoen nog een rol van betekenis kan spelen. „Daar ben ik van overtuigd.”

Algemeen: Japanse sponsors blijven Olympische Spelen Tokio trouw

10.38 uur: Alle sponsordeals van Japanse bedrijven met de organisatie van de Olympische Spelen in Tokio zijn verlengd. Het gaat om 68 bedrijven die trouw blijven aan het sportevenement, dat door de coronapandemie met een jaar is uitgesteld naar de zomer van 2021.

„We hebben onlangs een overeenkomst bereikt met alle binnenlandse partners om hun contract voor de Spelen van Tokio in 2020 te verlengen tot 2021”, verklaarde Yoshiro Mori, de voorzitter van het organisatiecomité. „Nu 2020 ten einde loopt, willen we hen nogmaals bedanken voor hun voortdurende steun.”

De organisatie kan de financiële steun goed gebruiken, want de kosten van de Spelen zijn door het uitstel gestegen met 2,3 miljard euro naar 12,6 miljard euro. Vooral de coronamaatregelen vormen een extra aanslag op het budget.

De kosten van de Spelen waren al voor de coronacrisis fors gestegen. Bij de toewijzing in 2013 ging Tokio nog uit van 6,1 miljard euro aan kosten.

Basketbal: Celtics houden nipt stand tegen Bucks in NBA

10.15 uur: Boston Celtics en Milwaukee Bucks zijn hun seizoen in de NBA begonnen met een thriller. De Celtics gaven in de slotfase een voorsprong van 17 punten bijna weg. Jayson Tatum wierp met nog 1,5 seconde op de klok de winnende 3-punter binnen voor de thuisploeg.

De Griekse topschutter Giannis Antetokounmpo van de Bucks kreeg in de laatste seconde nog de kans om de stand gelijk te trekken en er een verlenging uit te slepen. Hij mikte zijn eerste van twee vrije worpen raak, maar de tweede ging mis. Eindstand: 122-121 voor voor Boston.

Tatum was sowieso goed op schot in de wedstrijd. Hij maakte in totaal 30 punten. Topscorer bij de Celtics was Jaylen Brown met 33 punten. Antetokounmpo, tweevoudig beste speler van de NBA, kwam tot 35 punten voor de Bucks.