Formule 1: alle nieuwe auto’s op een rij

McLaren heeft als eerste Formule 1-team de auto voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt, de MCL35M. Daniel Ricciardo is bij de renstal de nieuwe teamgenoot van Lando Norris. Ricciardo vervangt de naar Ferrari vertrokken Carlos Sainz. McLaren is daarnaast ten opzichte van vorig jaar het enige team dat een motor van een andere fabrikant heeft. De Renault-krachtbron is verruild voor een exemplaar van Mercedes.

Ⓒ McLaren

Ⓒ McLaren

Ⓒ McLaren

AlphaTauri, AlphaTauri AT02, 19 februari

Alfa Romeo, Alfa Romeo C41, 22 februari

Mercedes, Mercedes F1 W12, 2 maart

Williams, Williams FW43B, 5 maart

Ferrari, Ferrari SF21, 10 maart

Red Bull Racing, RB16B, n.n.b.

Alpine, Alpine A521, n.n.b.

Aston Martin, n.n.b

Haas, n.n.b.

Het Formule 1-seizoen start op 28 maart in Bahrein. Twee weken eerder, op 12, 13 en 14 maart, zijn daar ook de voorbereidingstests.