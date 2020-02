UEFA onderzoekt misdragingen Ajax-fans bij Getafe

Meegereisde fans van de Amsterdamse club gingen in de fout nadat Deyverson de thuisclub in de 37e minuut op voorsprong had gebracht. De Braziliaan vierde zijn treffer een beetje provocerend voor de tribune met Ajax-fans. De aanwezige UEFA-waarnemers hebben gerapporteerd dat er tijdens de wedstrijd met voorwerpen zou zijn gegooid. Deyverson leek te worden geraakt door een aansteker. Daarnaast zijn stoelen in het uitvak kapot gemaakt, constateerden de waarnemers.

Ajax heeft nu zes dagen om te reageren op de aantijgingen. De UEFA beslist 26 maart of Ajax een straf krijgt of niet.

Naar aanleiding van ordeverstoringen en vernielingen in het uitduel met Valencia in de Champions League heeft Ajax nog een voorwaardelijke straf openstaan van één wedstrijd zonder bezoekende supporters. Vanwege die gebeurtenissen mocht Ajax geen fans meenemen naar Londen voor de groepswedstrijd tegen Chelsea in november.